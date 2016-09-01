نجحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الإثنين، في حجز عتاد غطس ضخم وكمية معتبرة من المرجان الخام، كانت مخزنة بإحكام تحت الماء في أعماق وادي سيبوس، وذلك عقب عملية تمشيط واسعة النطاق شنتها وحدات الدرك عبر شريط وادي سيبوس حتى منطقة بوعشير الطاهر بالطارف، مرورا بشاطئ سيدي سالم. وأسفرت العملية عن حجز 16 كلغ من المرجان ومعدات غطس ضخمة فاقت قيمتها المالية 10 ملايير سنتيم.
عرضت الثلاثاء الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة حصيلة تدخّلها الأخير في واحدة من أكبر عمليات محاربة شبكات نهب المرجان بعنابة والشريط الساحلي الشرقي عموما، حيث أسفرت العملية عن حجز 16 كلغ من المرجان الخام ومعدات غطس ضخمة بالإضافة إلى 15 قاربا خشبيا بقيمة مالية فاقت حسب تصريح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة 10 ملايير سنتيم. وهي العملية التي كانت ضربة موجعة إلى شبكات نهب المرجان الملكي بعد أيام قليلة من الإطاحة ببارون ينحدر من منطقة شبيطة مختار بالطارف وحجز 5 كلغ من المرجان الخام وجهاز "كيسون" الموجود فقط عند بارونين اثنين على المستوى الوطني، أين تجري التحقيقات حاليا لتحديد هوية البارون الآخر الذي يحوز الجهاز الثاني.
العملية هذه، كانت مسبوقة بعملية مماثلة تمكنت خلالها مصالح الدرك الوطني بعنابة من حجز 60 قارورة هواء مضغوط و12 عبوة أوكسجين، وهي العمليات التي حددت بعض المعالم لمصالح الدرك الوطني، التي واصلت عملية التمشيط والتربص بأفراد هذه الشبكة التي لها علاقة بشبكات تهريب دولية للمرجان، حيث تمّت الإطاحة بـ 8 أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 18 و50 سنة، ضبطوا متلبسين بتخزين العتاد المذكور بطريقة ذكية تحت ضفاف وادي سيبوس بعنابة.
وقد مكنت العملية، حسب بيان صحفي عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من حجز 16 كلغ من المرجان الملكي، 15 قاربا خشبيا، 19 مولدا كهربائيا، 276 قارورة أكسجين، 61 بذلة غطس بجميع لواحقها، 75 صدرية حمالة للقارورات، وأجهزة تقنية متمثلة في أجهزة تحديد المواقع وتحديد العمق تحت الماء. وتعدّ هذه العملية ضربة موجعة إلى أمبراطورية نهب المرجان بعنابة وهي واحدة من العمليات النوعية على المستوى الوطني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1القصة الكاملة لـ"فضيحة" انهيار عمارة العاشور!
2سونلغاز تزود العدادات بشرائح ذكية لفضح سارقي الكهرباء
3المسيحية و"الأحمدية" تسعيان للانتشار بشمال سطيف
45 سنوات سجنا ضد "أسامة الإيسكوبار" ووالده والمحامية
5لا تعويض للمحلات المتواجدة أسفل البنايات المهددة بالإنهيار
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
رشيد ولد بوسيافة
ميثاق بن غبريط يسقط في الماء!
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
الدرك استرجع عتادا ضخما بقيمة 10 ملايير سنتيم
تفكيك شبكة وطنية وحجز 16 كلغ من المرجان الملكي بعنابة
آمال رمضاني
نجحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الإثنين، في حجز عتاد غطس ضخم وكمية معتبرة من المرجان الخام، كانت مخزنة بإحكام تحت الماء في أعماق وادي سيبوس، وذلك عقب عملية تمشيط واسعة النطاق شنتها وحدات الدرك عبر شريط وادي سيبوس حتى منطقة بوعشير الطاهر بالطارف، مرورا بشاطئ سيدي سالم. وأسفرت العملية عن حجز 16 كلغ من المرجان ومعدات غطس ضخمة فاقت قيمتها المالية 10 ملايير سنتيم.
تغطيات ذات صلة
دركي يرفض الرشوة لإطلاق سراح مدمن مخدرات
محتال يجرّد 120 مستفيد من "أونساج" من مركباتهم ويختفيǃ
"نريد أخبارا عن أبنائنا الذين انقطعت أنباؤهم منذ أسبوعين"!
تفكيك شبكة وطنية وحجز 16 كلغ من المرجان الملكي بعنابة
استئناف حركة سير ترامواي الجزائر
عرضت الثلاثاء الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة حصيلة تدخّلها الأخير في واحدة من أكبر عمليات محاربة شبكات نهب المرجان بعنابة والشريط الساحلي الشرقي عموما، حيث أسفرت العملية عن حجز 16 كلغ من المرجان الخام ومعدات غطس ضخمة بالإضافة إلى 15 قاربا خشبيا بقيمة مالية فاقت حسب تصريح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة 10 ملايير سنتيم. وهي العملية التي كانت ضربة موجعة إلى شبكات نهب المرجان الملكي بعد أيام قليلة من الإطاحة ببارون ينحدر من منطقة شبيطة مختار بالطارف وحجز 5 كلغ من المرجان الخام وجهاز "كيسون" الموجود فقط عند بارونين اثنين على المستوى الوطني، أين تجري التحقيقات حاليا لتحديد هوية البارون الآخر الذي يحوز الجهاز الثاني.
العملية هذه، كانت مسبوقة بعملية مماثلة تمكنت خلالها مصالح الدرك الوطني بعنابة من حجز 60 قارورة هواء مضغوط و12 عبوة أوكسجين، وهي العمليات التي حددت بعض المعالم لمصالح الدرك الوطني، التي واصلت عملية التمشيط والتربص بأفراد هذه الشبكة التي لها علاقة بشبكات تهريب دولية للمرجان، حيث تمّت الإطاحة بـ 8 أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 18 و50 سنة، ضبطوا متلبسين بتخزين العتاد المذكور بطريقة ذكية تحت ضفاف وادي سيبوس بعنابة.
وقد مكنت العملية، حسب بيان صحفي عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من حجز 16 كلغ من المرجان الملكي، 15 قاربا خشبيا، 19 مولدا كهربائيا، 276 قارورة أكسجين، 61 بذلة غطس بجميع لواحقها، 75 صدرية حمالة للقارورات، وأجهزة تقنية متمثلة في أجهزة تحديد المواقع وتحديد العمق تحت الماء. وتعدّ هذه العملية ضربة موجعة إلى أمبراطورية نهب المرجان بعنابة وهي واحدة من العمليات النوعية على المستوى الوطني.