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النقابات تهدّد.. إبقاء التقاعد المسبق أو الإضراب المفتوح!
- إضراب ثان يومي 24 و25 أكتوبر.. وجلسة تقييمية للاحتجاج الأول
كشفت نقابات التربية المستقلة، أن نسبة الاستجابة لإضراب "الكرامة" في يومه الثاني، بلغت 76 بالمائة بانضمام أسلاك أخرى، في حين هدد التكتل في حال استمرار تمسك الحكومة بموقفها، بالدخول في إضراب مفتوح والخروج في مسيرات لافتاك المطالب، فيما انتقد سياسة التخويف التي انتهجتها الإدارة حيال المضربين خاصة الأساتذة الجدد.
أكد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي لـ"الشروق"،أنه من المفروض أن تستجيب السلطات العمومية لمطلب النقابات والتفاوض معهم،على اعتبار أن الصمت لن يجدي نفعا، خاصة وأن التكتل مقبل على إضراب ثان يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على حالها سيتم اللجوء إلى إضراب مفتوح، ووقفات احتجاجية والخروج في مسيرات، نظرا لأن القضية متعلقة بمكسب للمستخدمين في كل القطاعات.
من جهته، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، أن نسب الإضراب المعلن عنها من قبل السلطات العمومية ليست صحيحة هدفها تقزيم الحركة الاحتجاجية، معلنا عن برمجة جلسة تقييمية لوضع إستراتيجية للحركة الاحتجاجية المقبلة.
وأوضح، بيان التكتل النقابي أن اليوم الثاني من الإضراب، شهد استجابة قوية، رغم سياسة التخويف والتهديد بشتى أشكال التضييق، معلنا أن نسبة الاستجابة للإضراب في قطاع التربية بلغ 76 بالمائة، وفي الصحة العمومية 75 بالمائة، والبياطرة 79 بالمائة، وشبه الطبيين 75 بالمائة، موظفو التعليم العالي 40 بالمائة، قطاع التكوين المهني 48 بالمائة وموظفوالبلديات 70 بالمائة.
- راس الوادي2016/10/18 على 22:051
لا حياة لمن تنادي .
خميسي - الجزائر2016/10/18 على 22:062
من غرائب المنطق العقلي الذي انتشر مؤخرا في عقول كثير من الجزائريين.وتقبلوه برحابة صدر واصبحوا يرددونه كالببغاوات دون ان يدركوا ابعاده انهم يقولون ان مادام افراد الحكومة والدولة سرقوا واختلسوا وهربوا الاموال فنحن ايضا سندفع بالبلاد الى الخراب دون ان نحسب للعواقب حسابا.وتتقبل عقولهم هذا المنطق اللامعقول برحابة صدر. ويظنونه حقا .بينما تجد الانسان الاوروبي اذا وجد قطعة زجاج مرمية على شاطئ مهجور حملها وابعدها عن الشاطئء مصداقا للحديث الشريف ان قامت القيامة وفي يدك فسيلة فاغرسها.اين الروح الوطنية ؟
البرادعي - الجزائر2016/10/18 على 22:113
اين انت ياصدام حسين ... اين انت ياماوتسيتونغ اين انت يالحجاج بن يوسف اين انت يا جنكيز خان .. فهناك رجال في صحة الاسود يريدون الخروج الى التقاعد في سن الخمسين لياخذوا مرتبات شهرية .. ثم يشتغلون في مهن اشق من مهنهم الحالية .... فيتحصلون على مرتبين شهريين في نفس الوقت...
جمال2016/10/18 على 22:28
ياخي حساد . هادوا دراهموا او حقوا واحد ما راهوا يصدق عليه. ماشي كما السراقين االي عمرهم ما خدموا او عايشين بالهف او الخدع.
جمال2016/10/18 على 22:26
ياخي حساد . هادوا دراهموا او حقوا واحد ما راهوا يصدق عليه. ماشي كما السراقين االي عمرهم ما خدموا او عايشين بالهف او الخدع.
مراد2016/10/18 على 22:25
ياشيات انت واحد من المنتفعين من الريع .
محمد2016/10/18 على 22:144
لامساس بحق التقاعد المسبق والنسبي. نحن لن نركع ولن ننكسر افهموها جيدا.
مربين - مجيد -2016/10/18 على 22:215
الإضراب ناجح والسلطة كعادتها تقزم ولن نتراجع إلا بتلبة المطالب كاملة , أما وزير العمل فهو كذّاب كذّاب وفوق هذا وذاك جهوي متعفن
اساتذة ثائرون2016/10/18 على 22:286
يالغازي أضحكتم علينا خلق الله قاطبة صفتكم الكذب والخداع والزور والبهتان بهدلتوا بنا الله يبهدل بكم ياوجوه الشر والشمنتر
2016/10/18 على 22:307
قوم الغازي والغبارطة يتقاضون أجورا خيالية والشعب يتضور جوعاً
فاروق2016/10/18 على 22:328
جماعة تلمسان أذلّت الشعب وجوّعته
حانق2016/10/18 على 22:339
أرض الإقصاء والإحتقار