متمسّكة بضرورة الإبقاء على إجراء فرضته الأزمة بداية التسعينيات النقابات تهدّد.. إبقاء التقاعد المسبق أو الإضراب المفتوح!

كشفت نقابات التربية المستقلة، أن نسبة الاستجابة لإضراب "الكرامة" في يومه الثاني، بلغت 76 بالمائة بانضمام أسلاك أخرى، في حين هدد التكتل في حال استمرار تمسك الحكومة بموقفها، بالدخول في إضراب مفتوح والخروج في مسيرات لافتاك المطالب، فيما انتقد سياسة التخويف التي انتهجتها الإدارة حيال المضربين خاصة الأساتذة الجدد.

أكد رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي لـ"الشروق"،أنه من المفروض أن تستجيب السلطات العمومية لمطلب النقابات والتفاوض معهم،على اعتبار أن الصمت لن يجدي نفعا، خاصة وأن التكتل مقبل على إضراب ثان يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على حالها سيتم اللجوء إلى إضراب مفتوح، ووقفات احتجاجية والخروج في مسيرات، نظرا لأن القضية متعلقة بمكسب للمستخدمين في كل القطاعات.

من جهته، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، أن نسب الإضراب المعلن عنها من قبل السلطات العمومية ليست صحيحة هدفها تقزيم الحركة الاحتجاجية، معلنا عن برمجة جلسة تقييمية لوضع إستراتيجية للحركة الاحتجاجية المقبلة.

وأوضح، بيان التكتل النقابي أن اليوم الثاني من الإضراب، شهد استجابة قوية، رغم سياسة التخويف والتهديد بشتى أشكال التضييق، معلنا أن نسبة الاستجابة للإضراب في قطاع التربية بلغ 76 بالمائة، وفي الصحة العمومية 75 بالمائة، والبياطرة 79 بالمائة، وشبه الطبيين 75 بالمائة، موظفو التعليم العالي 40 بالمائة، قطاع التكوين المهني 48 بالمائة وموظفوالبلديات 70 بالمائة.