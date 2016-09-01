بعد توقيف المتهم في حاجز أمني دركي يرفض الرشوة لإطلاق سراح مدمن مخدرات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 18 شهرا نافذا و50 ألف دج غرامة، ضدّ شاب، في العقد الثالث من العمر، لارتكابه جنحة منح مزية غير مستحقة للغير.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد بدأت ملابسات القضية، عندما تم توقيف المتهم رفقة صديقه في حاجز أمني، وبعد تفتيشهما عثر بحوزة صديق المتهم على قطعة مخدرات، فباشر الدركي في تحرير المحضر، وهنا تقدم نحوه المتهم وحاول رشوته بتسليم مبلغ 1500 دج، بشرط عدم إحالة ملف صديقه الخاص بالحيازة واستهلاك المخدرات على القضاء، على إثره، حرّر محضرا آخر ضد المتهم، الذي أنكر خلال محاكمته الفعل المنسوب إليه، متمسكا ببراءته، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.