آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
-
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
-
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
-
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
-
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
-
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
-
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
-
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
-
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
-
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
"نظرات استفزازية" تتسبب في إزهاق روح
سبعيني يقتل مستشارا تربويا بثماني طعنات في البليدة
اهتزت ولاية البليدة، الإثنين، على وقع جريمة قتل نكراء راح ضحيتها مستثار متقاعد يبلغ من العمر 64 سنة، يقطن داخل متوسطة صنهاجي وسط مدينة البليدة. بعد أن أقدم شيخ في السبعينيات من عمره على طعن الضحية ثماني طعنات مست جميع أنحاء جسمه وتركته يسبح في برك من الدماء في إحدى الحدائق العامة بالقرب من مسكن الضحية.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانتز فانون وسط مدينة البليدة، بينما تنقلت مصالح الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية البليدة إلى مكان الجريمة، حيث أوقفت الجاني المفترض، وفتحت تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة.
وأكد شهود عيان أن الجريمة وقعت بسبب نظرات "استفزاز واحتقار" وملاسنة بين الضحية والجاني المفترض لتتطور الأمور إلى عراك، ليقدم الجاني على إخراج سكين صغير من جيب سرواله ويقوم بتوجيه ثماني طعنات كانت كفيلة بوضع حد لحياة المستشار التربوي وسط دهشة وهلع المواطنين الذين تعجبوا كثيرا للحادثة، خاصة أن الضحية والجاني هما من كبار السن. "الشروق"، من جهتها، تنقلت إلى مكان الجريمة ومنزل الضحية حيث حاورت بعضا من زملاء الضحية من أساتذة ومساعدين تربويين، تأثروا كثيرا بفقدان زميلهم، وأكدوا الخصال الحميدة التي عرف بها عمي علي محمدي كما استنكروا جريمة القتل التي غيبت الضحية عن أهله ومحبيه.
كما أكد أحدهم أن سبب الجريمة خلاف قديم بين عمي علي والجاني، وسبق للجاني أن رفع دعوى قضائية ضد الضحية. من جهتها، نقابة الأساتذة الكنابست، هي الأخرى استنكرت جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها أحد أفراد أسرة التعليم بولاية البليدة، وبعثت برسالة تعزية لعائلة الضحية. كما دقت ناقوس الخطر حول التزايد الرهيب لجرائم القتل بالولاية التي بلغت 25 جريمة هذا العام لأتفه الأسباب.
محاد تيبازة2016/10/18 على 20:281
نقابة الأساتذة الكنابست، هي الأخرى استنكرت جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها أحد أفراد أسرة التعليم بولاية البليدة، وبعثت برسالة تعزية لعائلة الضحية.، انخلعت و خفت تدعوا الى اضراب وطني و طرد التلاميذ