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شكره وقال إن الشهامة تقتضي ذلك
هشام عبّود يعتذر إلى السعيد بوتفليقة
قدّم المعارض السياسي هشام عبّود اعتذاراته إلى شقيق رئيس الجمهورية الأصغر، السعيد بوتفليقة، ما يعدّ تراجعًا ضمنيّا عن تصريحات وكتابات مسيئة أطلقها الرجل سابقا ضد عائلة الرئيس.
وجاء اعتذار عبود، على خلفية "مواقف إنسانية" سجّلها مستشار الرئيس مع الضابط السابق في جهاز المخابرات، حيث كشف مالك يوميتي "جريدتي" و"مون جورنال" المتوقفتين عن الصدور، عن فحوى مكالمة تلقاها من شقيق رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته، قبل إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث قبل أيام.
وقال هشام عبود المقيم في فرنسا منذ عدة سنوات، في تدخل على إحدى القنوات الفضائية، الإثنين، إنه يتوجه بشكر خاص إلى شقيق رئيس الجمهورية، الذي وصفه بأحد خصومه السياسيين، لكنه أقرّ بأنه كان سباقا في تعزيته بوفاة والدته، وسباقا في التواصل معه قبل عملية جراحية منذ أيام، ثم التواصل بعدها للاطمئنان عليه لاحقا.
وتحدث مؤخرا، الموقع الإلكتروني لجريدتي عبود الموقوفتين، عن تعليمات تكون قد صدرت من مصالح رئاسة الجمهورية إلى القنصلية الجزائرية في ليل شمال فرنسا، بضرورة متابعة الوضع الصحي لهشام، والوقوف على ظروف التكفل بحالته وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بوثائقه الشخصية.
وأدرج الضابط السابق تصرّف مستشار رئيس الجمهورية ضمن الترفّع عن الخصومة السياسية، برغم الإساءة البالغة التي وقع ضحيتها، ليضيف قائلا: "إن الشهامة والمروءة تستوجب تقديم اعتذار إن كنت قد تجاوزت الخصومة السياسية ضده أو ضد أقاربه".
ومعلوم أنّ عبود كتب سابقا عدة مقالات اعتبرت جارحة في حق أقارب الرئيس، كما أطلق تصريحات عدائية ضدّ العائلة، لقيت شجبا واسعا، قبل أن يتوقف ويقرر الإعلامي المعارض "الابتعاد" عن دائرة الاستهداف الشخصي للرئيس، مُنهيًا تلك "الخصومة" بالاعتذار.
وقد اتصلت "الشروق" بعبود، لاستطلاع المزيد من التفاصيل في موقفه من المبادرة الإنسانية لشقيق الرئيس، لكن تعذّر تلقي أي رد مباشر، بعدما أجاب مقربون منه بأن "هشام" بغرفة العمليات الجراحية.
وقد رحّبت الكثير من الأطراف بهذه "المبادرة الجريئة" التي من شأنها تفويت الفرصة على محاولات التوظيف داخليا وخارجيا.
2016/10/18 على 21:381
معناها كنت على ضلال..ولابد من الاعتذار للشعب الجزائري .
salim - algerie2016/10/18 على 21:382
اعتقد ان التحضير للرئاسيات المقبلة قد بدا فعلا من الان و الفاهم يفهم .
Hakim - Bejaia2016/10/18 على 21:483
لقد صدق الله تعالى في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم
ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولي حميم .
فلاوسن - الجزائر 2016/10/18 على 21:484
وان انت اكرمت الكريم ملكته
امازيغي مسلم2016/10/18 على 21:505
المعارض الحقيقي يهتم بمصلحة الشعب و لا يهتم بمصلحته الشخصية
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/18 على 22:31
صدقت وانت كذوب يا مخربي بقات في خاطرك
2016/10/18 على 22:12
كيما مقدس السادس هههههههههههههههههههههههههههههه
2016/10/18 على 21:516
المعارض الان تشريه بزوج دورو
kader - alegrie2016/10/18 على 21:537
صح يا الرجلة واه قيامة و راها ذل
الله ينعل الخبيث .الجبان . العميل .
الراجل يخاف من الله فقط يا عبود ...يا عببد سعيد بوتفايقة
شرقي - الجزائر2016/10/18 على 21:568
علي بن ابي طالب كرم الله وجهه في احدى المعارك اسقط كافرا الى الارض ووجه له سيفه ليقتله وفي هذه اللحظة بصق الكافر في وجهه فتراجع علي ولم يقتله وتركه يمضي لسبيله.ولما سئل قال اخاف ان اقتله انتصارا لنفسي وانا انما جئت هنا للجهاد في سبيل الله
هذا يدل ان جماعات المعارضة تعارض لحسابات شخصية وليس لديها قضية شعبية وطنية فاذا لبيت طلباتها وتحصلت على رغباتها الشخصية كفت عن المطالبة بما تدعيه انه حقوقا للشعب
على كل حال شكرا للشعب الجزائري اليقظ والذكي الذي لا يثق في هذه المعارضات لانه يعلم خبايا طواياها
2016/10/18 على 22:009
قال تعالى "وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( 13٤﴾آل عمران
مراد2016/10/18 على 22:0010
علي ماماتش واقف.
الادريسي - الجزائر2016/10/18 على 22:0111
العبد وان رفع يبقى عبدا.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/18 على 22:0212
والله المخزن و اعداء الجزائر سيقولون عنك انك عميل مثل انور مالك من كان يضن المخزن انه في صفه و العديد باقيه له مغنيين و مغنيات الر اي يخدم بهم وفرحات مهني و فخار
AC/DC - تريسيتي2016/10/18 على 22:27
للأسف المخزن استغل كثيرا المعارضة في الخارج سواءا بعلمهم أو بدون علمهم كما يستغل
الآن ما يسمى بالفنانين و ما عليكم الا أن تراجعوا كلام المهرج مهدي غاني و طريقته الخبيثة
في تلميع صورة القصر على حساب بلده و انحيازه للمغرب في قضية الصحراء الغربية و تلقيف
التهم للصحراويين. ان الشيتة التي يضربها جماعة المغاربية للقصر بطريقة ملتوية لا أستطيع
ايجاد تبرير لها الا أنها نكاية في النظام الجزائري و هذا يسمى فجور في الخصومة أو البحث
عن قاعدة خلفية لهم في حال حدث التخلاط في الجزائر مثلما وقع في التسعينات
kamel2016/10/18 على 22:0813
لي فهم يفهمنا واش فهم من هاذ الفهامة تاع هاذ الفاهمبن ؟بالامس القريب كان هذا الشخص يسب و يشتم و يطلق الاتهامات الخطيرة في كل الاتجاهات ؟
اذا كان كلامك صحصح فلماذا الاعتذار؟وان كنت كذاب و هذا هو الاصح فانت منافق و لست معارض.
Badi - canada2016/10/18 على 22:1014
Sans scrupule.
فاروق - بن مهيدي بلا قبر2016/10/18 على 22:1215
بنسبة تقارب 99بالمئة هذا الخبر عاري من الصحة نعم هشام قد يغير موقفه من الاسرة الحاكمة لكن موقفه سيظل ضد الحقرة والظلم والتهميش.
babou - grenoble2016/10/18 على 22:1416
قالك يعتذر اه ياشيتة ماذا فعلت في بعض الجزائريين كيفاش كنت الدوح بينا البارح كنت متيقن من كلامك واليوم تقلب الفيستة هذا هو مرض الشيتتتتتتتتتتتتتتة و العياذ با الله
ياخي منافق
حسين - الجزائر2016/10/18 على 22:3217
وهكذا تصبح الالبومات التي تعبت المغاربية في نشرها والترويج لها وتضييع اوقات الناس على مدار سنوات طوال لهذا الشخص غير صالحة للاستعمال .... سمحولنا في تعابكم.. كنا نقصروا.؟
ملاحظ2016/10/18 على 22:3218
اعتذار للشعب يا عبود.....