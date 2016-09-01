أدى رئيس و أعضاء المجلس الدستوري الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
و بهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس و التي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
و قد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادربن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.
و أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حث أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على "تعزيز دولة القانون".
و قال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى "تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري".
وأضاف مدلسي أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور "نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور".
يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس و عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني و اثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة و اثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا و اثنين (2) ينتخبان من طرف مجلس الدولة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1فوضى و"معارك" بسبب الإضراب
2لعمامرة يشكك في تخلص هولاند من عقدة "الجزائر فرنسية"
3"التقاعد" يضع النواب في "ورطة" في آخر عهدة تشريعية
4حداد: سعداني صديقي.. ولن نموّل أيّ حزب في التشريعيات
5بولاشيك للجزائريين: قصفكم بالنووي مجرد "خيال"
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
رشيد ولد بوسيافة
ميثاق بن غبريط يسقط في الماء!
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
أعضاء المجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية
واج
أدى رئيس و أعضاء المجلس الدستوري الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
تغطيات ذات صلة
أعضاء المجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية
لا تعويضات للمسلحين للدفاع عن ممتلكاتهم والمشطوبين من الجيش
زيتوني: فرنسا معقدة من الثورة الجزائرية
1811 من مكتتبي "عدل 2" أمام القضاء بسبب التسجيل المزدوج
محمد الغازي يتمسك بمشروع قانون التقاعد
و بهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس و التي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
و قد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادربن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.
و أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حث أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على "تعزيز دولة القانون".
و قال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى "تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري".
وأضاف مدلسي أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور "نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور".
يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس و عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني و اثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة و اثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا و اثنين (2) ينتخبان من طرف مجلس الدولة.