فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، قضية تكوين جمعية أشرار وحمل أسلحة بيضاء محظورة، والإشادة بالأعمال الإرهابية، معني بها كمتهمين 3 أشخاص معدل أعمارهم يتراوح ما بين العقد الثاني والثالث من العمر، حيث أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبات تتراوح ما بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا.
وحسب مجريات جلسة محاكمة المتهمين، فإنّهم تسبّبوا في حالة من الرعب بمنطقة كوشة الجير في وهران السنة الفارطة، عقب تواجدهم ضمن موكب سيارات ملثمي الأوجه وحاملين للأسلحة البيضاء، محرضين ومشيدين بالأعمال الإرهابية.
وقد تم توقيع شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن منطقة كوشة الجير تشهد توافد سيارات بها ملثمين يشيدون بالإرهاب، عن طريق إطلاق أناشيد دعائية لـ"لجهاد". وعليه، بعد فتح تحقيق، تمت مباشرة حملة توقيفات طالت المعنيين بالقضية، وجد بحوزة بعضهم كتبا دعائية ذات طابع تحريضي، 25 قرصا مضغوطا يحمل أشرطة دعائية، حاسوب ومنظار ليلي و3 نسخ لفتاوى في الجهاد، فيما يبقى عدد من المتورطين مجهول الهوية. وعليه، أمام هذه الحقائق، نفى المتابعون ما نسب إليهم من أفعال، لتلتمس في حقهم النيابة العامة توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تسلط عليهم العقوبات السالفة.
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كانوا ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء
شبان يشيدون بالإرهاب ويبثون اناشيد "جهادية" في موكب سيارات بوهران
سفيان. ع
فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، قضية تكوين جمعية أشرار وحمل أسلحة بيضاء محظورة، والإشادة بالأعمال الإرهابية، معني بها كمتهمين 3 أشخاص معدل أعمارهم يتراوح ما بين العقد الثاني والثالث من العمر، حيث أدانتهم هيئة المحكمة بعقوبات تتراوح ما بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا.
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وحسب مجريات جلسة محاكمة المتهمين، فإنّهم تسبّبوا في حالة من الرعب بمنطقة كوشة الجير في وهران السنة الفارطة، عقب تواجدهم ضمن موكب سيارات ملثمي الأوجه وحاملين للأسلحة البيضاء، محرضين ومشيدين بالأعمال الإرهابية.
وقد تم توقيع شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن منطقة كوشة الجير تشهد توافد سيارات بها ملثمين يشيدون بالإرهاب، عن طريق إطلاق أناشيد دعائية لـ"لجهاد". وعليه، بعد فتح تحقيق، تمت مباشرة حملة توقيفات طالت المعنيين بالقضية، وجد بحوزة بعضهم كتبا دعائية ذات طابع تحريضي، 25 قرصا مضغوطا يحمل أشرطة دعائية، حاسوب ومنظار ليلي و3 نسخ لفتاوى في الجهاد، فيما يبقى عدد من المتورطين مجهول الهوية. وعليه، أمام هذه الحقائق، نفى المتابعون ما نسب إليهم من أفعال، لتلتمس في حقهم النيابة العامة توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تسلط عليهم العقوبات السالفة.