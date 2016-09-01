السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير

date 2016/10/18 views 602 comments 2
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icon-writer وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه تم إعدام أمير سعودي الثلاثاء في الرياض أدين بقتل أحد مواطنيه بإطلاق النار عليه إثر "مشاجرة جماعية".

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وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الأمير تركي بن سعود الكبير أدين بقتل عادل بن سليمان المحيميد بإطلاق النار عليه إثر "مشاجرة جماعية".

وأضافت أن تنفيذ حكم الإعدام يؤكد "حرص الحكومة... على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم".

ولم تذكر الوكالة كيف نفذ حكم الإعدام في الأمير، مع العلم أن معظم الناس يعدمون في المملكة بقطع الرأس بالسيف.

والحالات المعروفة لتنفيذ عقوبة الإعدام في أعضاء بالأسرة الحاكمة في السعودية نادرة، من أبرزها إعدام الأمير فيصل بن مساعد آل سعود الذي اغتال عمه الملك فيصل في 1975.

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