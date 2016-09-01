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السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه تم إعدام أمير سعودي الثلاثاء في الرياض أدين بقتل أحد مواطنيه بإطلاق النار عليه إثر "مشاجرة جماعية".
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الأمير تركي بن سعود الكبير أدين بقتل عادل بن سليمان المحيميد بإطلاق النار عليه إثر "مشاجرة جماعية".
وأضافت أن تنفيذ حكم الإعدام يؤكد "حرص الحكومة... على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم".
ولم تذكر الوكالة كيف نفذ حكم الإعدام في الأمير، مع العلم أن معظم الناس يعدمون في المملكة بقطع الرأس بالسيف.
والحالات المعروفة لتنفيذ عقوبة الإعدام في أعضاء بالأسرة الحاكمة في السعودية نادرة، من أبرزها إعدام الأمير فيصل بن مساعد آل سعود الذي اغتال عمه الملك فيصل في 1975.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/18 على 22:241
باين هاد الامير باندي كبير بهدلهم فرطو فيه ادا صحيص القصه
SoloDZ2016/10/18 على 22:282
الله ينصر دينك يا السعودية اذا كان هذا الخبر صحيحا و الله يذل كل حاكم يخالف شرعه