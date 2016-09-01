داهم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 أكتوبر مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين.
وبحسب مصادر محلية فلسطينية فقد اقتحمت قوات الجيش أحياء مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس شمال الضفة وداهمت عدة منازل مما أدى لوقوع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان.
وقامت قوات الجيش بتسليم أحد المواطنين الفلسطينيين بلاغا بإغلاق الطابق الثاني من منزله بذريعة أنه يستخدم "كمخرطة".
وبحسب المصادر العبرية فقد أصيب جندي إسرائيلي في المخيم نتيجة تعرض قوات الجيش لإطلاق نار مشيرة إلى أنه تمت معالجة الجندي المصاب في الموقع قبل إخراجه ونقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية.
إلى ذلك ذكرت المصادر الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي شن فجر الأربعاء حملة اعتقالات في قريتي سلوان والعيسوية في بيت لحم طالت 13 شابا تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق في مدينة القدس.
وأوضح أهالي القريتين أن قوات الجيش الخاصة برفقة أفراد من المخابرات اقتحموا القريتين في ساعات الفجر الأولى وداهموا عدة منازل سكنية ونفذوا حملة اعتقالات كما سلموا استدعاءات لشبان وفتية للتحقيق.
من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها اعتقلت أربعة مقدسيين من الطور وحي وادي الجوز بشبهة إلقائهم الحجارة باتجاه المستوطنين والقوات الإسرائيلية وتم تحويلهم إلى مراكز التحقيق.
وأضافت الشرطة أن مستوطنين 2 أصيبا بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبتهما في الطور كما أصيب مستوطن آخر في منطقة باب الأسباط.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
2هذا ما قاله عزة الدوري عن احتلال الكويت والعلاقة بـ"داعش"
3أسماء الأسد: رفضت كل العروض لمغادرة سوريا
4استئناف اللقاءات بين ولاة تونس والجزائر قريبا
5اليونسكو تتبنى قراراً يعتبر الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية
وكالات
داهم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 أكتوبر مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين.
تغطيات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية
مساعي تركية لمنع "سايكس بيكو" جديد
يديعوت أحرونوت: دعم نظام السيسي يخدم مصالح إسرائيل الأمنية
السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
اليونسكو تقرر.. المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص
وبحسب مصادر محلية فلسطينية فقد اقتحمت قوات الجيش أحياء مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس شمال الضفة وداهمت عدة منازل مما أدى لوقوع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان.
وقامت قوات الجيش بتسليم أحد المواطنين الفلسطينيين بلاغا بإغلاق الطابق الثاني من منزله بذريعة أنه يستخدم "كمخرطة".
وبحسب المصادر العبرية فقد أصيب جندي إسرائيلي في المخيم نتيجة تعرض قوات الجيش لإطلاق نار مشيرة إلى أنه تمت معالجة الجندي المصاب في الموقع قبل إخراجه ونقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية.
إلى ذلك ذكرت المصادر الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي شن فجر الأربعاء حملة اعتقالات في قريتي سلوان والعيسوية في بيت لحم طالت 13 شابا تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق في مدينة القدس.
وأوضح أهالي القريتين أن قوات الجيش الخاصة برفقة أفراد من المخابرات اقتحموا القريتين في ساعات الفجر الأولى وداهموا عدة منازل سكنية ونفذوا حملة اعتقالات كما سلموا استدعاءات لشبان وفتية للتحقيق.
من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها اعتقلت أربعة مقدسيين من الطور وحي وادي الجوز بشبهة إلقائهم الحجارة باتجاه المستوطنين والقوات الإسرائيلية وتم تحويلهم إلى مراكز التحقيق.
وأضافت الشرطة أن مستوطنين 2 أصيبا بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبتهما في الطور كما أصيب مستوطن آخر في منطقة باب الأسباط.