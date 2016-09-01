الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

داهم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 19 أكتوبر مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية فقد اقتحمت قوات الجيش أحياء مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس شمال الضفة وداهمت عدة منازل مما أدى لوقوع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان.

وقامت قوات الجيش بتسليم أحد المواطنين الفلسطينيين بلاغا بإغلاق الطابق الثاني من منزله بذريعة أنه يستخدم "كمخرطة".

وبحسب المصادر العبرية فقد أصيب جندي إسرائيلي في المخيم نتيجة تعرض قوات الجيش لإطلاق نار مشيرة إلى أنه تمت معالجة الجندي المصاب في الموقع قبل إخراجه ونقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية.

إلى ذلك ذكرت المصادر الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي شن فجر الأربعاء حملة اعتقالات في قريتي سلوان والعيسوية في بيت لحم طالت 13 شابا تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق في مدينة القدس.

وأوضح أهالي القريتين أن قوات الجيش الخاصة برفقة أفراد من المخابرات اقتحموا القريتين في ساعات الفجر الأولى وداهموا عدة منازل سكنية ونفذوا حملة اعتقالات كما سلموا استدعاءات لشبان وفتية للتحقيق.

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنها اعتقلت أربعة مقدسيين من الطور وحي وادي الجوز بشبهة إلقائهم الحجارة باتجاه المستوطنين والقوات الإسرائيلية وتم تحويلهم إلى مراكز التحقيق.

وأضافت الشرطة أن مستوطنين 2 أصيبا بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبتهما في الطور كما أصيب مستوطن آخر في منطقة باب الأسباط.