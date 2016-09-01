هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بولاية قالمة

date 2016/10/19 views 101 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريشتر على الساعة الواحدة و35 دقيقة، الأربعاء بولاية قالمة، حسبما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأوضح ذات المصدر في بيان له أن مركز الهزة حدد على بعد 10 كلم شمال-غرب حمام نبايل بنفس الولاية.

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