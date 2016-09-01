اقتحم نحو 300 مستوطن يهودي ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، الذي يصادف اليوم الرابع من عيد العُرش اليهودي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي، إن نحو 300 مستوطن وصفتهم بالمتطرفين، اقتحموا المسجد اليوم، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء، إن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رافقوا المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.
ويقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد بشكل شبه يومي، (جميع الأيام عدا الجمعة والسبت)، وتزيد أعدادهم خلال الأعياد اليهودية.
وبدأ عيد العرش اليهودي يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
وفي ذات السياق، تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى ساحة البراق، الملاصقة للمسجد، والتي يُطلق عليها اليهود اسم "حائط المبكى"، أو "الحائط الغربي".
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم شرطة الاحتلال في تصريح صحفي، إن "عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في الحائط الغربي لمناسبة عيد العرش اليهودي".
وأشار روزنفيلد إلى أن شرطة الاحتلال كثفت من "إجراءاتها الأمنية في الحائط الغربي ومنطقة البلدة القديمة في القدس".
ولا يعترف المسلمون بحق اليهود في الصلاة بساحة البراق، التي سيطرت عليها "إسرائيل" بالقوة، عقب احتلالها لمدينة القدس عام 1967.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد أصدرت أمس قراراً، ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
2هذا ما قاله عزة الدوري عن احتلال الكويت والعلاقة بـ"داعش"
3أسماء الأسد: رفضت كل العروض لمغادرة سوريا
4استئناف اللقاءات بين ولاة تونس والجزائر قريبا
5مساعي تركية لمنع "سايكس بيكو" جديد
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
وكالات - الشروق أونلاين
اقتحم نحو 300 مستوطن يهودي ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، الذي يصادف اليوم الرابع من عيد العُرش اليهودي.
تغطيات ذات صلة
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمال الضفة
المناظرة الثالثة والأخيرة بين كلينتون وترامب
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الحشد الشعبي: سندعم هجوم الجيش العراقي على الموصل
أحياء حلب الشرقية تدخل يومها الثاني من دون غارات
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي، إن نحو 300 مستوطن وصفتهم بالمتطرفين، اقتحموا المسجد اليوم، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء، إن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رافقوا المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.
ويقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد بشكل شبه يومي، (جميع الأيام عدا الجمعة والسبت)، وتزيد أعدادهم خلال الأعياد اليهودية.
وبدأ عيد العرش اليهودي يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
وفي ذات السياق، تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى ساحة البراق، الملاصقة للمسجد، والتي يُطلق عليها اليهود اسم "حائط المبكى"، أو "الحائط الغربي".
وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم شرطة الاحتلال في تصريح صحفي، إن "عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في الحائط الغربي لمناسبة عيد العرش اليهودي".
وأشار روزنفيلد إلى أن شرطة الاحتلال كثفت من "إجراءاتها الأمنية في الحائط الغربي ومنطقة البلدة القديمة في القدس".
ولا يعترف المسلمون بحق اليهود في الصلاة بساحة البراق، التي سيطرت عليها "إسرائيل" بالقوة، عقب احتلالها لمدينة القدس عام 1967.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد أصدرت أمس قراراً، ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.