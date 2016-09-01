مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم نحو 300 مستوطن يهودي ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، الذي يصادف اليوم الرابع من عيد العُرش اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي، إن نحو 300 مستوطن وصفتهم بالمتطرفين، اقتحموا المسجد اليوم، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء، إن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رافقوا المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.

ويقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد بشكل شبه يومي، (جميع الأيام عدا الجمعة والسبت)، وتزيد أعدادهم خلال الأعياد اليهودية.

وبدأ عيد العرش اليهودي يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وفي ذات السياق، تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى ساحة البراق، الملاصقة للمسجد، والتي يُطلق عليها اليهود اسم "حائط المبكى"، أو "الحائط الغربي".

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم شرطة الاحتلال في تصريح صحفي، إن "عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في الحائط الغربي لمناسبة عيد العرش اليهودي".

وأشار روزنفيلد إلى أن شرطة الاحتلال كثفت من "إجراءاتها الأمنية في الحائط الغربي ومنطقة البلدة القديمة في القدس".

ولا يعترف المسلمون بحق اليهود في الصلاة بساحة البراق، التي سيطرت عليها "إسرائيل" بالقوة، عقب احتلالها لمدينة القدس عام 1967.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد أصدرت أمس قراراً، ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.