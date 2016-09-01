قدّم محمد كمال عبازي، رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر "تاج"، الأربعاء، استقالته من حزب عمار غول بحجة أنه قد "تحوّل إلى مطية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة، ومكاسب شخصية".
وقال عبازي، في وثيقة الإستقالة الممضية من طرفه تحوز"الشروق أون لاين" على نسخة منها، إن حزب "تاج" قد "وقع في فخ الإستبداد بالفكر وبالقرار، وخرج عن نطاق العمل الديمقراطي والمؤسساتي، ليتحول إلى حلبة لصراع الزمر والأشخاص، وفريسة للولاءات ومجموعات الضغط والمصالح".
وقال الرئيس السابق لكتلة تجمع أمل الجزائر "تاج" بالبرلمان، إن إستقالته كانت "نتيجة لممارسات التضييق والتهميش والإقصاء التي ذهب ضحيتها الخيّرون والمخلصون في الحزب".
وأوضح المتحدث في نص الإستقالة، أن مغادرته الكتلة والحزب معا، بمعية البعض ممن أسماهم بـ"الشرفاء" لأجل الحفاظ على الثوابت الوطنية والإخلاص للوطن والشعب.
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منير ر
قدّم محمد كمال عبازي، رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر "تاج"، الأربعاء، استقالته من حزب عمار غول بحجة أنه قد "تحوّل إلى مطية لتحقيق مآرب حزبية ضيقة، ومكاسب شخصية".
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وقال عبازي، في وثيقة الإستقالة الممضية من طرفه تحوز"الشروق أون لاين" على نسخة منها، إن حزب "تاج" قد "وقع في فخ الإستبداد بالفكر وبالقرار، وخرج عن نطاق العمل الديمقراطي والمؤسساتي، ليتحول إلى حلبة لصراع الزمر والأشخاص، وفريسة للولاءات ومجموعات الضغط والمصالح".
وقال الرئيس السابق لكتلة تجمع أمل الجزائر "تاج" بالبرلمان، إن إستقالته كانت "نتيجة لممارسات التضييق والتهميش والإقصاء التي ذهب ضحيتها الخيّرون والمخلصون في الحزب".
وأوضح المتحدث في نص الإستقالة، أن مغادرته الكتلة والحزب معا، بمعية البعض ممن أسماهم بـ"الشرفاء" لأجل الحفاظ على الثوابت الوطنية والإخلاص للوطن والشعب.