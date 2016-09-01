توقيف 24 مهربا وحجز أسلحة جنوب البلاد تدمير 7 مخابئ للإرهابيين بباتنة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، من تدمير 7 مخابئ للإرهابيين ولغمين تقليديي الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وستيلي بولاية باتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفارز أخرى بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت 24 مهربا فيما تم ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة (787 طلقة) ومواد متفجرة ومعدات تفجير، بالإضافة إلى شاحنتين و5 مركبات و6 دراجات نارية و7 أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضغط و(16.16) طن من المواد الغذائية و870 لتر من الوقود.

وفي كل سيدي بلعباس ووهران وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 4 بارونات، فيما تم ضبط شاحنة و4 سيارات كانت محملة بـ 428 كلغ من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ 53 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة بالناحية العسكرية الخامسة ووهران بالناحية العسكرية الثانية.