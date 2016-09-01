استشهدت فتاة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولتها طعن شرطي إسرائيلي، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي: أن "الجهات الإسرائيلية المختصة أبلغت الجانب الفلسطيني بمقتل فتاة فلسطينية على حاجز زعترة".
وأوضح البيان، إن الفتاة لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن.
وكان جيش الاحتلال، قد قال في تصريح صحفي، إن "مهاجمة فلسطينية حاولت طعن شرطي من قوات حرس الحدود"، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وأضاف البيان: "تم إطلاق النار عليها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت لوبا السمري الناطقة باسم شرطة الاحتلال في بيان: "تقدمت شابة فلسطينية نحو قوة أفراد من شرطة حرس الحدود العاملين هناك، متجاهلة إيعازاتهم لها بالتوقف، مُشهرة سكين، ومواصلة التقدم نحو القوات الذين قاموا بإطلاق عيارات نارية نحوها حيدتها".
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان فلسطينيين، إن "قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فتاة فلسطينية على حاجز زعترة شمال الضفة الغربية المحتلة".
وقال أحمد جبر، الموظف في غرفة عمليات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (رسمية) للأناضول، أن "جيش الاحتلال منع طواقم الجمعية، من الوصول للموقع".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1السعودية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أمير
2هذا ما قاله عزة الدوري عن احتلال الكويت والعلاقة بـ"داعش"
3أسماء الأسد: رفضت كل العروض لمغادرة سوريا
4استئناف اللقاءات بين ولاة تونس والجزائر قريبا
5مساعي تركية لمنع "سايكس بيكو" جديد
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
بزعم محاولتها طعن شرطي إسرائيلي
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمال الضفة
الشروق أونلاين - وكالات
استشهدت فتاة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولتها طعن شرطي إسرائيلي، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
تغطيات ذات صلة
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شمال الضفة
المناظرة الثالثة والأخيرة بين كلينتون وترامب
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الحشد الشعبي: سندعم هجوم الجيش العراقي على الموصل
أحياء حلب الشرقية تدخل يومها الثاني من دون غارات
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي: أن "الجهات الإسرائيلية المختصة أبلغت الجانب الفلسطيني بمقتل فتاة فلسطينية على حاجز زعترة".
وأوضح البيان، إن الفتاة لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن.
وكان جيش الاحتلال، قد قال في تصريح صحفي، إن "مهاجمة فلسطينية حاولت طعن شرطي من قوات حرس الحدود"، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وأضاف البيان: "تم إطلاق النار عليها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت لوبا السمري الناطقة باسم شرطة الاحتلال في بيان: "تقدمت شابة فلسطينية نحو قوة أفراد من شرطة حرس الحدود العاملين هناك، متجاهلة إيعازاتهم لها بالتوقف، مُشهرة سكين، ومواصلة التقدم نحو القوات الذين قاموا بإطلاق عيارات نارية نحوها حيدتها".
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان فلسطينيين، إن "قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فتاة فلسطينية على حاجز زعترة شمال الضفة الغربية المحتلة".
وقال أحمد جبر، الموظف في غرفة عمليات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (رسمية) للأناضول، أن "جيش الاحتلال منع طواقم الجمعية، من الوصول للموقع".