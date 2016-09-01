مسلح يصيب أربعة من الشرطة جنوبي ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية في بيان، إن رجلاً فتح النار على الشرطة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، الأربعاء، ما أسفر عن إصابة أربعة رجال شرطة قبل اعتقاله.

وأطلق الرجل الذي قالت الشرطة، إنه ينتمي لجماعة يمينية النار على رجال الشرطة عندما طلبوا منه ترك سلاحه المرخص لدى تفتيشه عند مدخل أحد المباني التابعة للبلدية جنوبي مدينة نورمبرغ الجنوبية.

وقالت الشرطة، إنه عضو في حركة "مواطنو الرايخ" التي تعتقد بأن الرايخ الألماني إبان الحرب العالمية الثانية ما زال قائماً.

وأصيب الرجل البالغ من العمر 49 عاماً بجروح طفيفة. وقالت الشرطة، إن بعضاً من رجال الشرطة حالتهم خطيرة دون توضيح مزيد من التفاصيل.