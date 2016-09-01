كشفت مصادر من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة الاربعاء عن التحضير لإحتجاج مفتوح لطلبة الدكتوراة تخصص دراسات اوروبية، بسبب ما أسموه بـ"الفضيحة" نتيجة لتغيير نقاط أحد المترشحين من 9 الى 14 في مسابقة الدكتوراه وجعله يتصدر قائمة الفائزين، وهو ما أكدته تسريبات من لجان التصحيح تفيد صدق ذلك تقول المصادر التي اوردت الخبر.
وقالت المصادر ذاتها لـ"الشروق أونلاين" أن الطالب المتحصل على المرتبة الأولى على علاقة وطيدة برئيس التخصص وأحد اعضاء لجنة التكوين، والاغرب من هذا تفيد المصادر التي اوردت الخبر، ان الطالب لا يحق له التسجيل أصلا في الماستر كونه مُعيد وحصل على سنوات الليسانس بعد الدورات الاستدراكية وقد تم تسجيله خارج القوائم، وفق ماتنص عليه قوانين المسابقة.
وأفادت المصادر ان المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه تخصص دراسات اوروبية يحضرون لإحتجاج في حال عدم تدارك الوضع كما سيلجؤون إلى الوزارة للطعن في القائمة "التي يكون رئيس الجامعة قد تدخل للضغط من أجل المصادقة عليها" حسب ذات المصدر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1"رصّاص" يسرق مليارا لـ"يتصدق" به على الأرامل بوهران
2سبعيني يقتل مستشارا تربويا بثماني طعنات في البليدة
3محتال يجرّد 120 مستفيد من "أونساج" من مركباتهم ويختفيǃ
4توسّع رقعة الإضراب.. معاناة في المستشفيات والتلاميذ خارج الأقسام
5"نريد أخبارا عن أبنائنا الذين انقطعت أنباؤهم منذ أسبوعين"!
Français English
الرأي
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
سببه تغيير نقاط أحد المترشحين في مسابقة الدكتوراه
طلبة الدراسات الأوروبية بكلية العلوم السياسية يحضرون لإحتجاح
الشروق اونلاين
كشفت مصادر من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة الاربعاء عن التحضير لإحتجاج مفتوح لطلبة الدكتوراة تخصص دراسات اوروبية، بسبب ما أسموه بـ"الفضيحة" نتيجة لتغيير نقاط أحد المترشحين من 9 الى 14 في مسابقة الدكتوراه وجعله يتصدر قائمة الفائزين، وهو ما أكدته تسريبات من لجان التصحيح تفيد صدق ذلك تقول المصادر التي اوردت الخبر.
تغطيات ذات صلة
التحقيق مع 10 أطباء وصيادلة بتهمة الترويج والمتاجرة بالأقراص المهلوسة
قطاع العدالة يخطو أولى خطواته نحو العصرنة !
مخاوف من انتقال حمى الوادي المتصدع إلى الماشية بتمنراست
طلبة الدراسات الأوروبية بكلية العلوم السياسية يحضرون لإحتجاح
سكان قرية واد البارد بالبويرة يغلقون الطريق
وقالت المصادر ذاتها لـ"الشروق أونلاين" أن الطالب المتحصل على المرتبة الأولى على علاقة وطيدة برئيس التخصص وأحد اعضاء لجنة التكوين، والاغرب من هذا تفيد المصادر التي اوردت الخبر، ان الطالب لا يحق له التسجيل أصلا في الماستر كونه مُعيد وحصل على سنوات الليسانس بعد الدورات الاستدراكية وقد تم تسجيله خارج القوائم، وفق ماتنص عليه قوانين المسابقة.
وأفادت المصادر ان المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه تخصص دراسات اوروبية يحضرون لإحتجاج في حال عدم تدارك الوضع كما سيلجؤون إلى الوزارة للطعن في القائمة "التي يكون رئيس الجامعة قد تدخل للضغط من أجل المصادقة عليها" حسب ذات المصدر.