سببه تغيير نقاط أحد المترشحين في مسابقة الدكتوراه طلبة الدراسات الأوروبية بكلية العلوم السياسية يحضرون لإحتجاح

كشفت مصادر من كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة الاربعاء عن التحضير لإحتجاج مفتوح لطلبة الدكتوراة تخصص دراسات اوروبية، بسبب ما أسموه بـ"الفضيحة" نتيجة لتغيير نقاط أحد المترشحين من 9 الى 14 في مسابقة الدكتوراه وجعله يتصدر قائمة الفائزين، وهو ما أكدته تسريبات من لجان التصحيح تفيد صدق ذلك تقول المصادر التي اوردت الخبر.

وقالت المصادر ذاتها لـ"الشروق أونلاين" أن الطالب المتحصل على المرتبة الأولى على علاقة وطيدة برئيس التخصص وأحد اعضاء لجنة التكوين، والاغرب من هذا تفيد المصادر التي اوردت الخبر، ان الطالب لا يحق له التسجيل أصلا في الماستر كونه مُعيد وحصل على سنوات الليسانس بعد الدورات الاستدراكية وقد تم تسجيله خارج القوائم، وفق ماتنص عليه قوانين المسابقة.

وأفادت المصادر ان المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه تخصص دراسات اوروبية يحضرون لإحتجاج في حال عدم تدارك الوضع كما سيلجؤون إلى الوزارة للطعن في القائمة "التي يكون رئيس الجامعة قد تدخل للضغط من أجل المصادقة عليها" حسب ذات المصدر.