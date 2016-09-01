بعد انتشارها في النيجر مخاوف من انتقال حمى الوادي المتصدع إلى الماشية بتمنراست

عقدت لجنة الوقاية بتمنراست اجتماعا تنسيقيا عاجلا أمس بمديرية الفلاحة، مع كل الشركاء الفاعلين، من اجل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار الأمراض المعدية بين قطعان الماشية، خاصة بعد انتشار مرضى حمى الوادي المتصدع بدولة النيجر، المتاخمة لحدود الولاية، والتي يتم استيراد الماشية منها، في إطار تجارة المقايضة.

وكشف عضو من اللجنة المذكورة للشروق، عن الشروع قريبا في برنامج لتلقيح كل الماشية عبر تراب الولاية، من طرف مفتيشية البيطرة الجهوية، مع تنظيم أيام تحسيسية لفائدة المربين حول المرض بهدف محاربته، مع تم تمديد قرار والي تمنراست بمنع إدخال الماشية من الدول الإفريقية إلى اجل غير محدد.

من جهتها كشفت المصالح البيطرية أنه، لم تقدم شكاوي للموطنين بخصوص عدم صلاحية لحم أضاحي العيد التي جلبت من الدول الإفريقية والمعروفة محليا بكباش سيداون، بفضل ناجح برنامج المراقبة عبر البوابات الحدودية، حيث أنه ومن أصل 28000 كبش تم فحصه لم تسجل أي حالة مرضية.