سارية لمدة 3 أشهر وصالحة لجميع المشتركين "جازي" يطلق صيغا جديدة لخدمتي "ليبرتي" و"ميلنيوم"

أعلن الرئيس التنفيذي لجازي فينتشنزونيشي عن إعادة إطلاق صيغ جديدة من عروضه "ليبرتي" و"ميلنيوم" مع أسعار لا تقبل المنافسة سارية لمدة ثلاثة أشهر وهي صالحة لجميع المشتركين الحاليين والجدد.

وقال فينتشنزونيشي خلال ندوة صحفية نظمها بفندق الهيلتون بالعاصمة،أن الصياغة الجديدة لاشتراك الدفع المسبق المعروف بـ"جازي كارت" يقدم عرض "ليبرتي" قائمة توفر مجموعة متنوعة من الامتيازات بهدف الإستجابة لاحتياجات الزبائن سواءا كانوا من مستعملي الجيل الثاني، الثالث والرابع.

وقام الرئيس التنفيذي لجازي خلال مداخلة له أن، إختيار سعر موّحد لكل من وحدة مكالمات من 30 ثانية وللرسالة النصية القصيرة وكذا لواحد ميغا بايت من الأنترنت بمبلغ 4.99 دج، من شأنه تسهيل أمور كثير للزبائن نظرا للسهولة التي يوفرها في حساب الاستهلاك الشخصي للرصيد، كما أن هذه الصيغة الجديدة تمنح للمشترك حرية واسعة في اختيار رغباته دون التزام مسبق، حيث يمكن للزبائن الراغبين في الإشتراك في خيار "ليبرتي" إختيار ثلاثة مستويات، أولها عرض 50 دينار الذي يقدم 50 دقيقة من المكالمات المجانية والرسائل النصية القصيرة غير محدود لشبكة "جازي" بإضافة 5 دقائق مجانية لجميع الشبكات، و10 ميغا بايت من الإنترنت.

والخيار الثاني مقابل 100 دج، الذي يوّفر مكالمات مجانية ورسائل نصية قصيرة غير محدودة نحو شبكة "جازي"، إضافة إلى 10 دقائق مكالمات نحو الشبكات الأخرى، و50 ميغابايت من الانترنت، أما الخيار الثالث بمبلغ 150 دج يمنح المشترك مكالمات والرسائل النصية القصيرة غير محدودة على شبكة جازي، زائد 20 دقيقة من المكالمات إلى الشبكات الأخرى و 200 ميغابايت من الأنترنت.

أما عرض "ميلنيوم"، يقول المتحدث، فقد تم تغييره من أجل تكييفه بشكل أفضل مع احتياجات المستهلكين، فإن أول مستوى يقدم 1500 دقيقة من المكالمات المجانية نحو شبكة جازي، 150 دقيقة من المكالمات إلى الشبكات الأخرى والرسائل النصية القصيرة غير محدودة و300 ميغابايت من الأنترنت بسعر 1150 دج فقط.

والمستوى الثاني، يمنح المشترك مقابل 2300 دج، مكالمات غير محدودة في شبكة "جازي"، و300 دقيقة للشبكات الأخرى و1.5 جيغا بايت من الأنترنت والرسائل القصيرة غير محدودة، أما المستوى الثالث فمقابل 3450 دج، يحصل المشترك على مكالمات غير محدودة من "جازي" إلى "جازي"، إضافة إلى 600 دقيقة نحو الشبكات الأخرى، و6 جيغا بايت من الأنترنت ورسائل نصية غير محدودة.

كما يهدي المتعامل "جازي" حسب ذات المسؤول ، خلال الأشهر الثلاثة من انطلاق العرض، 2 جيغا بايت من الأنترنت لكل إشتراك بـ 1150 دج، و3 جيغا بايت للإشتراكات بسعر 2300 دج، و4 جيغا بايت لإشتراكات بـ 3450 دج.

وللاستفادة من العرض الجديد يقول المتحدث، ما على الزبون إلا التحول إلى الصيغة الجديدة عن طريق تفعيل إختياره بعد تشكيل الرمز *720#، أما الزبائن الجدد فيمكنهم أيضا استعمال نفس الرمز بعد شحن رصيدهم بما يكفي للصيغة المختارة.