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الوزارة تؤكد أنها مادة اختيارية
مؤسسات تربوية تفرض تدريس "الأمازيغية"
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مؤسسات تربوية، وجهت تعليمات بضرورة تدريس مادة الأمازيغية بصفة "إجبارية"، رغم أنها تعد مادة اختيارية وتعميمها يخضع لمقاييس بيداغوجية تربوية معينة.
وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن أولياء تلاميذ بالجزائر العاصمة و بالتحديد بحسين داي، بلغهم أن إدارة المتوسطات التي يدرس بها أبناؤهم، أقدمت على إدراج الأمازيغية ضمن البرنامج التربوي السنوي باعتمادها كمادة "إجبارية"، وليس بصفة "اختيارية"، وذلك بإضافة ساعة أسبوعيا، و لما استفسروا عن القضية لدى وزارة التربية الوطنية، التي أكدت لهم أنها لم تصدر أي تعليمة جديدة في هذا الشأن، باستثناء التعليمات والمناشير سارية المفعول التي تؤكد أن تدريس المادة يعد "اختياريا" لمن يرغب في ذلك، في حين أن فكرة التعميم تخضع لمقاييس بيداغوجية تربوية تستلزم توفير التأطير اللازم للتدريس أي أساتذة في الاختصاص.
وسبق لعدد من الأساتذة الجامعيين، قد رافعوا لفكرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع ولايات الوطن، مع تطبيق إجبارية تدريسها مثلها مثل باقي المواد الأخرى، في مرحلة ثانية مستقبلية، بغية تعزيز التماسك الاجتماعي و تعزيز الروابط بين الجزائريين، حتى يتسنى لجميع الجزائريين فهم هذه اللغة و التعرف على الثقافة الأمازيغية الذي من شأنها تقوية أواصر التواصل بيع جميع الولايات من جهة أخرى.
وهل هناك لغة اسمها الامازيغية--فريد من الجزائر2016/10/19 على 18:081
انه العبث بعينه وراسه...وانا من هذا المنبر اتحدى اي مخبول عنصري متخلف ان ياتينا بكتاب او وثيقة متكوبة بتلك الرموز التي تسمى زورا وبهتانا الامازيغية منذ مائة سنة فقط وليس الف سنة...انه العبث الجنوني حين يتنطح بعض الصعاليك الى اختراع لغة باستعمال رموز ويدعون انه الامازيغية ...بل ويريدون فرضها على كل الجزائريين ..
fatouma - khenchela2016/10/19 على 18:29
نحن الامازيغ دىموقراطيون لا نريد ان نفرض عليكم تعلم الامازىغية ولكن بالمقابل لاتفرضوا علينا ان تعلم لغة المشرق بالاجبار..لاننا نضيع بها مستقبل ابنائنا انها لغة اكل عليها الدهر وشرب لاتصلح الاللثرثة
جمال - غيليزان2016/10/19 على 18:122
هى لهجة محلية ولايمكن تعميمها بل يستحيل .ثم عن اى تماسك اجتماعى تتحدثون...يعنى لو لم نعلم ابناءنا هاته اللهجة سوف ينحل مجتمهنا....ثم الامازيغية هى اصلا 80 بالمائة فرنسية
لزهر - بسكرة2016/10/19 على 18:273
لا يجب ان ننكر ان غالبية الجزائريين امازيغ. لقد تعربنا كما تعرب احفاد الفراعنة في مصر و تعرب احفاد البابليين و الآشوريين في العراق و تعرب احفاد الاراميين و السريان في الشام. السعودية بكل القبائل العربية التي وجدت بها يبلغ تعداد سكانها 30 مليون نسمة فكيف لقبيلتين فقط (بنو هلال و بنو سليم) ان تعمرا بلدا بأكمله و يصبح تعداد افرادها 40 مليون نسمة. لكن بفضل العلم الحديث (علم الوراثة الجيني) ستظهر حقيقة اصول الجزائريين و ليس عن طريق الروايات الشفوية للانساب و الموروثة من قرون مضت
SoloDZ - الامازيغية متجذرة في الجزائر ولا تحتاج لاي عابث يمثلها خاصة من الخارج 2016/10/19 على 18:344
الهوية الامازيغية لبلادنا هي حق يُراد به باطل بسبب بعض الامازيغ الذين جعلوها سلاح في يد العدو لطالما عبث من خلالها باستقرار ووحدة الجزائر والشعب الجزائري والسبب ازمة نفسية حادة جداً من طرف من يدعون انهم يمثلون الهوية الامازيغية تجاه اللغة العربية والحضارة العربية الاسلامية بصفة عامة التي يعتبرونها احتلال واستعمار وهذه الدعاية بدأت منذ 1962 لأن البعد الهوياتي الجزائري هو الذي هزم الاستعمار الحقيقي وطرده لكن الاخير ترك زريعته المسوسة ولذلك نحن نسمع ونشاهد من حين لآخر خزعبلات مرضية مصدرها الاذناب
2016/10/19 على 18:365
اين هي اللغة الامازيغية اين اثارها ؟... اين مخطوطاتها ؟؟..... اين معالمها؟؟؟؟.....اين تاريخها؟؟؟؟؟
هذه الرموز التي يدعون انها كتابة الامازغية ظهرت فجأة اياما فقط قبيل سنوات التسعينات.