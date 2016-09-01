أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، الثلاثاء، شخصا، في العقد الثاني من العمر، قام بتهديد مواطن، يقطن بمدينة قسنطينة، بعدما سرق منه هاتفه النقال، بإحدى قاعات الحفلات الكائنة وسط مدينة ميلة، ثم نشر الصور والفيديوهات التي كانت تخص نساء من عائلته كن يرقصن في حفلة الزفاف، على الشبكة العنكبوتية وأيضا من خلال تركيب واستعمال تلك الصور في صور أخرى مفبركة، محاولا ابتزازه بطلب مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 150 مليون سنتيم.
لتفتح المصالح الأمنية المختصة بأمن ولاية ميلة، تحقيقات معمقة بشأن القضية. ومكنت العملية من استرجاع بطاقة الذاكرة، التي تم سرقتها من الهاتف النقال للضحية، البالغ من العمر 45 سنة، وتوقيف 3 أشخاص، يبلغون من العمر 21 و28 و30 سنة، ينحدرون جميعا من ولاية قسنطينة، وكانوا مدعوين رفقة الضحية، إلى الحفل بذات القاعة، حيث أوقفوا لما كانوا في انتظار الضحية لابتزازه، بعد الاتفاق على اللقاء بمدينة قسنطينة رفقة شقيق أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 20 سنة، ليتم القبض عليهم من طرف المصالح الأمنية لولاية ميلة، بمدينة قسنطينة بعد تمديد الاختصاص واقتيادهم للتحقيق، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام نيابة ميلة، التي أمرت الأربعاء، بإيداع المشتبه فيهم الثلاثة، رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد أحدهم من الاستدعاء المباشر.
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توقيف عصابة ابتزت مواطنا بصور لعائلته في عرس بقسنطينة
نسيم. ع
أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، الثلاثاء، شخصا، في العقد الثاني من العمر، قام بتهديد مواطن، يقطن بمدينة قسنطينة، بعدما سرق منه هاتفه النقال، بإحدى قاعات الحفلات الكائنة وسط مدينة ميلة، ثم نشر الصور والفيديوهات التي كانت تخص نساء من عائلته كن يرقصن في حفلة الزفاف، على الشبكة العنكبوتية وأيضا من خلال تركيب واستعمال تلك الصور في صور أخرى مفبركة، محاولا ابتزازه بطلب مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 150 مليون سنتيم.
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لتفتح المصالح الأمنية المختصة بأمن ولاية ميلة، تحقيقات معمقة بشأن القضية. ومكنت العملية من استرجاع بطاقة الذاكرة، التي تم سرقتها من الهاتف النقال للضحية، البالغ من العمر 45 سنة، وتوقيف 3 أشخاص، يبلغون من العمر 21 و28 و30 سنة، ينحدرون جميعا من ولاية قسنطينة، وكانوا مدعوين رفقة الضحية، إلى الحفل بذات القاعة، حيث أوقفوا لما كانوا في انتظار الضحية لابتزازه، بعد الاتفاق على اللقاء بمدينة قسنطينة رفقة شقيق أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 20 سنة، ليتم القبض عليهم من طرف المصالح الأمنية لولاية ميلة، بمدينة قسنطينة بعد تمديد الاختصاص واقتيادهم للتحقيق، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام نيابة ميلة، التي أمرت الأربعاء، بإيداع المشتبه فيهم الثلاثة، رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد أحدهم من الاستدعاء المباشر.