ينطلق نهاية هذه السنة بفقرات جديدة.. كل تفاصيل الموسم الثامن من "ألحان وشباب"

كشفت مصادر من داخل شركة "قوسطو EVENTS "، لـ"الشروق"، عن بدء التحضير للموسم الثامن من برنامج "ألحان وشباب" بعد عودة المدرسة، والمقرر انطلاقه قبل نهاية السنة الجارية.

وحـسب ذات المصدر، فقد وقع الاختيار على الوجه التلفزيوني "ندى شرف الدين" لتقديم يوميات "ألحان وشباب" 2017 خلفا لنبيل بن عامر، الذي قدم اليوميات و"الباكستايج" الخاص بالدورة السابقة.

في السياق، أعلن المنتج المنفذ للبرنامج عامر بهلول، أن الموسم الثامن من "عودة المدرسة" سيكون مختلفا تماما عـن الدورات السابقة، وذلك مـن خلال رصد ونقل تحركات الطلاب ويومياتهم داخل "المدرسة"، بالإضافة لنقل أجواء تحضيراتهم اليومية للأغاني قبل بث البرايم المباشر وكواليس زيارة ضيف البرنامج والعديد من التغطيات فيما يشبه تلفزيون الواقع.