نوابه التقوا نقابات مستقلة تطالب بسحبه الفوري "التكتل الأخضر" يهدد بالتصعيد ضد قانون التقاعد داخل البرلمان

هددت أحزاب التكتل الأخضر داخل البرلمان، بخطوات تصعيدية ضد مشروع قانون إلغاء التقاعد النسبي على مستوى البرلمان، تضامنا مع النقابات المستقلة التي تقود احتجاجات ضد القرار.

وحسب بيان للكتل النيابية لتكتل الجزائر الخضراء (حمس، النهضة والإصلاح الوطني) فإن نواب المجموعة عقدوا الأربعاء لقاء تشاوريا للاستماع إلى النقابات العمالية المستقلة بمقر المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح أن لجنة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية بالبرلمان، أقصت النقابات المستقلة من مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد، وتعاملت مع تنظيمات موالية لا تمثيل لها في الواقع.

وشارك في اللقاء مع أحزاب التكتل الأخضر، ممثلو ثلاثة نقابات، هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نقابة الكناباست والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية .

وتدرس لجنة العمل بالبرلمان حاليا، مشروع القانون قبل إحالته للمناقشة والمصادقة بعد أيام من قبل النواب.

وهددت أحزاب التكتل بأنه "سيكون هناك تنسيق وتعاون (مع النقابات) وخطوات تصعيدية أخرى قادمة قبل المناقشة والمصادقة على هذا المشروع"

ووفق ذات البيان، فإن النقابات تطالب بالسحب الفوري لهذا المشروع، والدخول في حوار جدي وعملي لمناقشة حقيقة إفلاس صندوق التقاعد، وإيجاد البدائل والحلول الحقيقية له، كما تحمل نواب البرلمان مسؤولية تمرير هذا القانون.