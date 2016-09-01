بعد استعماله كلمة "سيدنا" للحديث عن محمد السادس الشاب خالد يعود إلى الغناء بالكباريهات من الدار البيضاء المغربية

أعلن، قبل أيام، ملهى ليلي بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، عن استضافته لملك أغنية الرّاي، وهو الإعلان الذي فاجأ الكثير، على اعتبار أن نجومية المغني الوهراني أكبر من أن تعود به إلى الملاهي الليلية، لكن إغواءات الكورنيش المغربي كانت أقوى.

برمج الحفل في الفاتح من شهر ديسمبر القادم، أين توقعت وسائل إعلام مغربية أن تعرف أسعاره ارتفاعا كبيرا، خاصة أن الشاب خالد يحظى بشعبية كبيرة. من جهة أخرى، يسعى الشاب خالد إلى إعطاء مسيرته بعدا جديدا، فبعد تجربته الناجحة بالغناء باللهجة المصرية في الديو الذي جمعه بالفنان المصري عمرو دياب في أغنية "قلبي"، وتجربته مع اللبنانية ديانا حدّاد في أغنية "ماس ولولي". سيكون الكينغ على موعد مع تجربة جديدة في ألبومه الجديد المنتظر أن يرى النور عبر شركة "فنون الخليج"، التي تنتج العديد من البرامج الفنية والاجتماعية لعدد مهم من القنوات الفضائية الخليجية.

واستغل الشاب خالد مواقع التواصل الاجتماعي ليطلق مقتطفا ترويجيا لكليب أغنيته الجديدة "وحدة بوحدة"، الذي صوّره المخرج الكويتي يعقوب المهنا. وتمّ تصويره بالتعاون مع فريق عمل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، باستعمال أحدث التقنيات والتكنولوجيات. في حين يجهل إن كان خالد سيبرمج حفلات في بلده الأصلي الجزائر، خاصة أنه كان محط سخط كبير من الشارع بعد استعماله لفظ "سيدي" و"سيدنا"، كلما تحدث عن ملك المغرب.