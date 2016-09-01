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بعد استعماله كلمة "سيدنا" للحديث عن محمد السادس
الشاب خالد يعود إلى الغناء بالكباريهات من الدار البيضاء المغربية
أعلن، قبل أيام، ملهى ليلي بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، عن استضافته لملك أغنية الرّاي، وهو الإعلان الذي فاجأ الكثير، على اعتبار أن نجومية المغني الوهراني أكبر من أن تعود به إلى الملاهي الليلية، لكن إغواءات الكورنيش المغربي كانت أقوى.
برمج الحفل في الفاتح من شهر ديسمبر القادم، أين توقعت وسائل إعلام مغربية أن تعرف أسعاره ارتفاعا كبيرا، خاصة أن الشاب خالد يحظى بشعبية كبيرة. من جهة أخرى، يسعى الشاب خالد إلى إعطاء مسيرته بعدا جديدا، فبعد تجربته الناجحة بالغناء باللهجة المصرية في الديو الذي جمعه بالفنان المصري عمرو دياب في أغنية "قلبي"، وتجربته مع اللبنانية ديانا حدّاد في أغنية "ماس ولولي". سيكون الكينغ على موعد مع تجربة جديدة في ألبومه الجديد المنتظر أن يرى النور عبر شركة "فنون الخليج"، التي تنتج العديد من البرامج الفنية والاجتماعية لعدد مهم من القنوات الفضائية الخليجية.
واستغل الشاب خالد مواقع التواصل الاجتماعي ليطلق مقتطفا ترويجيا لكليب أغنيته الجديدة "وحدة بوحدة"، الذي صوّره المخرج الكويتي يعقوب المهنا. وتمّ تصويره بالتعاون مع فريق عمل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، باستعمال أحدث التقنيات والتكنولوجيات. في حين يجهل إن كان خالد سيبرمج حفلات في بلده الأصلي الجزائر، خاصة أنه كان محط سخط كبير من الشارع بعد استعماله لفظ "سيدي" و"سيدنا"، كلما تحدث عن ملك المغرب.
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:291
هذه الاوهام المخزنية المثيرة للشفقة تنضاف لجملة الاوهام التاريخية المفبركة والتي غرسها القصر عن طريق اعلامه المرتزق في مخيخات الرعية المغلوبة على امرها بالموازات ما اغراقها (مخيخات الرعية) اغراقها في الزطلة والمهلوسات وهكذا ترسخت تلك الاوهام واصبحت حقائق في نظرهم يصدقها الناس في المملكة العلوية المنكوحة من طرف جميع جيرانها من قبيل انتصار ما يسموه حرب الرمال وانتصارات لاحقة وخزعبلات بعض الاحزاب في هذا السياق في هروب الى الامام من حقيقة الاشياء على الارض وعلى ورق المعاهدات فلم يكن مفاجيء هذا الخبر
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:292
الفار يأسر ستة جنود جزائريين بينهم ضابط سام بالمناطق المحررة وراء جدار الجبن في الصحراء الغربية ويلي ويلي ويلي على خبر عاجل ناري ناري كما تقول المروكيات حاشى قدركم ههههههههههههههه لأن هذا كل الذي بقي في المروك على فكرة فقط ما هو مؤنث او ما هو مخنث والاخير اي القوات المخنثة العلوية التي اُخرجت من ارضها (جزيرة سلمى اقول سلمى وليس ليلى لأن البلاد مِلك للعائلة العلوية) اُخرجت بأكياس الزبل على وجوهها تقول احدى الجرائد المخزنية ان هؤلاء المخانيث اسروا جنود جزائريين دون اطلاق نار من الجانبين هكذا فقط
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:293
هههههههههه بحثت في اعلام المخزن عن هذا الوهم المثير للشفقة ومعروف عن اعلام القصر هستيريته الجنونية في ابسط الاشياء فما بالك في امر خطير كهذا لو حدث فعلا فلم اجد شيء سوى ان بعض الهواة في صحافة مخزنية مرتزقة تأزموا نفسيا بشكل حاد من تعليق كتب هنا على الشروق بالمناسبة فقاموا برد غير محسوب العواقب لا اقل ولا اكثر ولكنه استهدف اكثر من عصفور اهمها صرف انظار المراركة عن الصفعات التي يتلقاها المخنز ميدانيا (كون الجيش الصحراوي على ضفاف الاطلسي بالقرقارات) وديبلوماسيا آخرها صفعة مصر ووو فكانت هذه الخزعبلة
سمير2016/10/19 على 22:49
السد يأسر الفئران المتسللة .....
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:294
ناهيك عن مغالطات هاوية ما يدل على جهل كاتب هذا الكلام الصبياني العبثي الخطير بحقيقة الاشياء على الارض لما راح يسرد "غنائم" معركة الفار العظيمة التي غنمها من الجيش الجزائري الذي كان يرافق الجيش الصحراوي في بسط سيطرته على تلك المنطقة حسب قائل الخبر الوهمي المغلوط فمن بين الغنائم عربات "جيب" التي لا تملكها لا القوات الجزائرية ولا حليفتها الصحراوية وكلاهما يملكان" ستايشن" كما هو معلوم ثم اين تقارير المينورسو والتقارير الاعلامية الدولية..الخ ؟! فكما قلت سلفا اعتقد ان التعليق التالي هو سبب جنون الهواة
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:305
المتتبع لتاريخ المنطقة يلاحظ جيدا ان شخصية المراركة (العلويين وعبيدهم) يميزها ميزتين الاولى هي انهم يتجرؤون على اذية جيرانهم دون حياء والشيء الثاني هو اذا اعطيتهم طريحة تع الكلاب يتراجعون ولا يكررون فعلتهم والامثلة التاريخية كثيرة فلما اعتدوا جبناً وغدرا على الجزائر كلاوا طريحة مذلة ولم يكرروا فعلتهم بعدها وتجرؤوا على اسبانيا رغم اختلاف السبب واعطتهم هي الاخرى طريحة مهينة ولم يكرروا فعلتهم كما لم يكرروا فعلتهم في اراضي الصحراء الغربية المحررة واكتفوا بالاختباء وراء جدار الجبن ينتظرون طريحة طردهم
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:306
لكن هناك قراءة اخرى اكثر تعمقا اذا نظرنا من زاوية ان النظام العلوي المتصهين هو اداة اعداء المنطقة وبعد فشله في كل الاستفزازات التي حاول بها جر المنطقة الى الفوضى الخلاقة بعد ان اصبح خياره الوحيد جراء هزيمته في قضية الصحراء الغربية والهدف والمستهدف من هذه الفوضى هي القوة الاقليمية بطبيعة الحال والتي تزعج اسياد المروك منذ عقود قد تكون هذه القصاصة الاعلامية شيء من قبيل تدنيس الراية الوطنية في قنصلية الدار الوردية او كرسالة الارهابي التائب (فيزازي) او مثل كثير الاستفزازات التي هدفها جر المنطقة لفوضى
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:307
كل شيء يمكن توقعه من طرف جارة السوء هذه مملكة ازولاي وقومه الحكام الفعليين للدويلة العلوية الاولى في الموبقات السبع عالميا التي ابتلينا بها ولن يهنأ لهم بال إلا اذا اذوا الجزائر كما يفعلون منذ عقود طويلة معنا ومع كل الجيران اما ال رعية فهم مجرد عبيد وابواق وادوات ودروع ووسائل في مخطط القصر المتصهين والهدف هو ثني الجزائر عن مواقفه لكن ستظل الجزائر تساند فلسطين وتساند الصحراء الغربية بشكل معلن ومن لا يعجبه الامر يضرب رأسه مع جدار الحدود الفولاذي والنصر سيكون للحق كما يفعل ذلك من الازل والى الابد
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:308
وفي سياق القراءات لخرجة المخنز المثيرة للشفقة هذه النابعة ان ازمة نفسية حادة جراء هزائمه وتاريخ من الاوهام يمكن ربطها بأوامر اصدرها الرئيس الصحراوي للفرقة العسكرية المرابطة بالقرقارات بحرق كل من يتخطى الحدود التي رسمتها المينورسو بين القوات الملكية المخنثة وقوات جيش التحرير الصحراوي والتي لا يفصل بينهما سوى بضعة عشرات من الامتار فتأزم الطرف المخنزي من اوامر الرئيس الصحراوي لجنود بلاده فقام المخنز بالرد بهذه الخزعبلة الاعلامية الهاوية وجدير بالذكر ان الاحتلال توقف عن الاشغال عند جدار الجبن بالضبط
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:319
لكن منذ هذه الخزعبلة المخزنية تتضح يوم بعد يوم اسبابها الحقيقية اذا ربطناها باسقام اخرى مثل النباح الهستيري الصادر عن الحالم بالخارجية العلوية مندوبها بالامم المتحدة وخرجة الاعلام المقلوب رأس على عقب في جارة السوء اليوم والذي يروج لخزعبلات مثيرة للشفقة بأن الاعلام الجزائري مستاء من زيارة مدير المحمية الفرنسية الى محمية فرنسية اخرى في افريقيا دون ذكر اي اسم للجهة الاعلامية الجزائرية المستاءة هذه والسبب الحقيقي لخرجات المخزن الجنونية هذه هو سياسة ديبلوماسية واعلامية جديدة اطلقوا عليها اسم الهجومية
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:3110
فهذه هي الفرضيات المحتملة لخرجة المخنز المثيرة للضحك والشفقة في نفس الآن بأن قواته المُخنثة الملكية التي اُخرجت من ارضها في الشمال المحتل من طرف الاسبان بأكياس النفايات على رؤوسها والصفع والبصاق على الوجه والركل على المؤخرة اسرت جنود البلد الذي يشكل لهم ازمة نفسية حادة في جنوب الصحراء الغربية فقد يكون هذا رد مراهق على تعليق جزائري او رد مخنزي على اجراء صحراوي او محاولة بائسة لاستفزاز ازمتهم النفسية ولكن الاحتمال الاقرب لحقيقة الامر هو ان المخنز انتهج السياسة الهجومية المرضية الهستيرية الجنونية
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:3211
وبالرجوع للفيلم المخزني الذي يروي قصة اسر القوات المؤنثة العلوية رجال جيش الجارة الشرقية لمملكة العهر والزطلة والشعوذة والعبودية والجوع فهذا الفيلم يذكرنا بافلام خيالية صنعها قصر الحمقى في السابق بأنهم انتصروا في معارك حدودية ضد عقدتهم لكن في الواقع العكس تماما هزيمة مُرة واستجداء وبكاء وخسارة اراضي واجبار رسمي على نهاية مشكل الحدود هذا كما انتصر عبيد الاحتلال العلوي للصحراء الغربية في حرب الصحراء انتصار كلف 36 الف قتيل و 14 الف اسير من رقيق القصر وخسائر اقتصادية فادحة وحالة اجتماعية مأساوية ووو
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:3212
ولولا ان لحقهم حكام المملكة الفعليين من تل ابيب وباريس كون النظام العلوي متصهين كما تبين ذلك تقارير استخباراتية تاريخية صادرة عن الكيان الصهيوني مع الواقع المروكي الكارثي خاصة اخلاقيا يدل على ذلك وكون القوات المخنثة مجرد ميليشيات فرنسية حسب اتفاقيات اكس ليبان على التوالي لولا حكام المملكة عن بعد ان لحقوا عميلهم فيها بجدار الخوف ذاك بالصحراء الغربية لدخلت قوات الجيش الصحراوي حتى الرباط والقضية لازالت مستمرة فهذه هي الانتصارات العلوية حسب روايات اعلام القصر الذي لا يخجل من نفسه ههههههههههههههههههه
SoloDZ - اسر جنود جزائريين بالصحراء الغربية هه المخزن يفقد صوابه ويستنفذ اوراقه 2016/10/19 على 21:3213
فعلى الطرف الصحراوي في النزاع الثنائي مع المروك على الصحراء الغربية ان يحضر نفسه لموجة من الخرافات والاكاذيب والمغالطات والتضليل وما الى ذلك مما عهدناه جميعا في السابق في الفترة القادمة لان سياسة الديبلوماسية الهجومية التي يبدو انها تقررت في قصر الحمقى قد اتضحت اما الجارة الشرقية لمملكة الركوع للبشر وتوسل فتح الحدود وتسول صدقات اوروبا والخليج فلن اخاف على الجارة الشرقية لمملكة ازولاي العلوية بشأن استفزازات الاخيرة تجاهها وستتصرف عُقدة مملكة المرضى النفسانيين بالطريقة المناسبة كما عهدنا عليها ذلك
KAMI ORAN - مكلخين والمصيبة الكبيرة انهم يعلمون هههه2016/10/19 على 22:55
اخي صولو سامحنى ذاك النهار رديت عليك ولم ينشر تعليقي
واقيلا لعشية لايعمل المراقب ههه المهم حبيت نقولك
ياو المغاغكة يعرفو ارواحهم بلي والو برك يحبو يخففو
عن أنفسهم بدون حشمة فلا قيمة لهم عند العلويين الأزوليين
الكلاويين وفارحين بذلك انها سياسة المخزن الإستحمارية وهي تكليخ
الرعايا ونشر تقافة الأمية بين شراءحه وتزطيله وتخويفه من
أجل ضمان إستمرار الملكية مثل هؤلاء الغنش هم من يصنعون الطغاة
فالطاغية لا ينمو ويكبر إلا وسط شعب جاهل فماذا تنتظر من قوم
يدرس رواية رؤية مومو5 في القمر في كتب التعليم ؟
Algerian Man2016/10/19 على 21:4114
لا فرق بين المهرجانت التي ينظمها ازولاي والكاباريهات أليس كذلك J-LO ؟؟!!!
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
MassinissaDZ2016/10/19 على 21:4215
هو استعمل كلمة "سيدهم" لأنه كان يتحدث مع العبيد ولكي يستغفلهم على انه جاء ليمص دمهم من خلال سيدهم استعمل هذه الكلمة فقط والعبيد فرحانين اوي اوي اوي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وئام2016/10/19 على 22:51
العبيد هم من سمعون فرنسا تشتم وهم صامتون.
مسلم امازيغي 2016/10/19 على 21:4316
بالله عليكم هل هناك فرق بين المهرجانت التي تقام في مملكة ازولاي العلوية والكاباريهات ؟
سناء2016/10/19 على 22:52
وماذا عن ما يقع في وهران ??????????????
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/19 على 21:5317
انسو هاد المنافق ذو الوجهين وليعلم الجميع هو مجرد مغني الراي مثل المئات من سبقوه في الجزائر وكان ادا بقيه هاد الصعلوك في المخرب او حاز على الجنسيه النثنه الراي سيتنقل الى المخرب او يصبح مخربي
كمال2016/10/19 على 22:53
لقد قاتل ليحصل على جنسية بلد ال 1345 سنة بعيدا عن عقدة 51 سنة
مروكي خاوة - المغرب2016/10/19 على 21:5918
خالد يجني الملايين الدولارت وينهج سياسة الربح -.وصلو -واتباعه ينهقون ويجنون الافلاس والثرثرة الزائدة.مادام المغرب في مكانه وصامدا بالمرصاد ليوم القيامة