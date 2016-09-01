يُنشطه حسان "الفهامة" ويُحييه ثلة من الفنانين السبت المقبل.. حفل فني - خيري كبير في خنشلة للتكلف بعلاج الطفل لؤي لبوازدة

بحضور ابن مدينة أم البواقي، وخـريـج برنامج "ألحان وشباب 7"، محمد جفال، تحتضن دار الثقافة لمدينة خنشلة يوم السبت القادم، الموافق لـ22 أكتوبر الجاري، حفلا خيريا يعود ريعه لفائدة الطفل "لؤي لبوازدة" من تنظيم جمعية "الرحمة" الخيرية لولاية خنشلة، بالتعاون مع تنسيقية الجمعيات لولاية خنشلة، وذلك تحت شعار "كلنا لؤي".

وينشط الحفل نجم حصة "الفهامة" حسان كركاش، فيما يحييه مجموعة من الفنانين يأتي عـلى رأسهم: مُغني الراب ميستر أبي، محمد جـفال -نجم "ألحان وشباب7"-، لانونيم، فريد كالاميتي، أمين الكول، الشاب توفيق، بلال ميلانو، أمين TGV، حكيم حـلاقة، أمين تيتي، بوبكر، الشاب صافي، عـادل الشرق، فلان (flenn)، كامي فينومان، بينما التأطير والتنظيم فهو يعود لمصباح لشخب.

ويعاني الطفل "لؤي"، الذي أنهى عامه الرابع، من إعاقة حركية ناجمة عـن إصابته بتلف جزئي على مستوى بعض الخلايا في الجانب الأيمن من الدماغ، ما أدى إلى شلله التام وعجزه عن النطق وممارسة معظم وظائف جسده الحسية،

ويرجع ذلك - يقول والده- بسبب إهمال طبي تعّرض له أثناء ولادته.

وينتظر والد "لؤي" حاليا، مساعدات وهبات خيرية لتمكينه من السفر بابنه إلى تايلاندا، أين سيجري عملية جراحية دقيقة، بعد ما طاف به على مستشفيات عمومية وخاصة ومراكز صحية عديدة. وقد حدّدت عملية زرع الخلايا التالفة للؤي بـ30 ألف دولار، أي ما يعادل الـ400 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضخم لا تستطيع عائلة الطفل المريض تأمينه.

وفي انتظار ما سيُسفر عليه هذا الحفل الخيري، الذي ستخصص مداخيله لأجل علاج الطفل "لؤي"، رفع والد الأخير طلبه وتوسلاته إلى جميع المسؤولين محليا ومركزيا، فضلا عن المحسنين وذوي القلوب الرحيمة وأرباب المال والأعمال، لمساعدته والتدخل بأي شكل من الأشكال لإنقاذ فلذة كبده من المأساة التي يتخبط فيها.