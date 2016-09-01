أقصت ولاية الجزائر، 154 عائلة من الشطر الثالث لعملية إعادة الإسكان الـ 21 التي باشرتها شهر ماي الماضي.
استأنفت، صباح الأربعاء، مصالح ولاية الجزائر الشرط الثالث من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ 21، وحسب معلومات "الشروق" فإنه تم ترحيل 198 عائلة كانت تقطن بـ 3 أحياء قصديرية، على غرار حي كوكو بلاج ببرج البحري وحي الواد وحي بخاري بذات البلدية، 127 عائلة تم ترحيلها إلى الحي الجديد 1012 مسكن بحي شابو درقانة و71 عائلة تم ترحيلها إلى الحي الجديد بأولاد فايت.
وحسب معلومات "الشروق" فإن لجنة الترحيل تقوم بدراسة ملفات 1783 عائلة من المرجح أن يتم ترحيلها نهاية هذا الشهر، منها 950 عائلة تقيم بحي وادي الحميز و669 عائلة بحي عمار اوهيب، إلى جانب 130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين و120 عائلة بالحي القصديري الهضبة بنفس البلدية.
وبخصوص المرحلة الـ 22 للترحيل، فأكدت مصادرنا أن العملية ستكون نهاية السنة الجارية وهذا بسبب عدم استلام الولاية للمشاريع السكنية.
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إيمان بوخليف
أقصت ولاية الجزائر، 154 عائلة من الشطر الثالث لعملية إعادة الإسكان الـ 21 التي باشرتها شهر ماي الماضي.
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استأنفت، صباح الأربعاء، مصالح ولاية الجزائر الشرط الثالث من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الـ 21، وحسب معلومات "الشروق" فإنه تم ترحيل 198 عائلة كانت تقطن بـ 3 أحياء قصديرية، على غرار حي كوكو بلاج ببرج البحري وحي الواد وحي بخاري بذات البلدية، 127 عائلة تم ترحيلها إلى الحي الجديد 1012 مسكن بحي شابو درقانة و71 عائلة تم ترحيلها إلى الحي الجديد بأولاد فايت.
وحسب معلومات "الشروق" فإن لجنة الترحيل تقوم بدراسة ملفات 1783 عائلة من المرجح أن يتم ترحيلها نهاية هذا الشهر، منها 950 عائلة تقيم بحي وادي الحميز و669 عائلة بحي عمار اوهيب، إلى جانب 130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين و120 عائلة بالحي القصديري الهضبة بنفس البلدية.
وبخصوص المرحلة الـ 22 للترحيل، فأكدت مصادرنا أن العملية ستكون نهاية السنة الجارية وهذا بسبب عدم استلام الولاية للمشاريع السكنية.