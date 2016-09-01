في آخر مناظرة بينهما: ترامب يتوقع "تزوير" الانتخابات وكلينتون تتهمه بتلقي دعم روسي

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الانتخابات سيتم تزويرها لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال آخر مناظرة بينهما.

وقال ترامب " هذه الانتخابات ستزور وسيتم التلاعب بها "، ورد على سؤال من مدير المناظرة بشأن قبوله بنتائج الانتخابات إذا فازت كلينتون، فقال إنه سينظر في الأمر في حينه، مؤكدا أنه يريد إبقاء " التشويق " بهذا الشأن.

وأثارت الجملة حفيظة كلينتون التي قالت إن " هذا أمر مروع "، كما اتهمت ترامب بالحديث عن التزوير كلما تعرض لضغوط.

وهاجمت المرشحة الديمقراطية منافسها أيضا بنفس الطريق لكن بأسلوب آخر، متهمة إياه بأنه يتلقى دعما روسيا، حين أشارت إلى قضية البريد الإلكتروني الخاص بها التي كشفها موقع ويلكيكس والتي تعتبر أن موسكو تقف وراءه.

واستخدم ترامب موضوع استخدام كلينتون لبريدها الشخصي في مراسلات حكومية، من أجل التشكيك في قدرتها على تولي منصب حساس.