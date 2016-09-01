ضغوط ألمانية فرنسية على بوتين لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا

ضغطت ألمانيا وفرنسا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا خلال محادثات جرت حتى وقت متأخر من الليل يوم الأربعاء في برلين وصفتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها كانت صعبة.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل بعد المحادثات " وقف (الضربات الجوية) لساعات قليلة غير منطقي.. النقطة الأساسية هي أنه لا يمكن لسكان حلب الاستمرار في العيش في ظروف لا تحتمل."

وقالت ميركل وهولاند إنهما واجها روسيا بشأن دورها في قصف المدنيين في حلب.

وقالت ميركل " نحن نتحدث هنا عن أنشطة إجرامية عن جرائم ضد المدنيين " رغم أنها لم تردد استخدام هولاند لعبارة " جرائم حرب ".