قالت رئيسة المجلس الإقليمي لمدينة إيل دوفرانس، فاليري بيكراس، الأربعاء، إنها تأمل في تحقيق شراكة حول مسألة التنمية الاقتصادية والرقمية بين المنطقة التي تسيرها وولاية الجزائر العاصمة.
وأكدت المسؤولة خلال محاضرة نشطتها أمام طلبة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في إطار زيارتها إلى الجزائر "نأمل في تحقيق شراكة بين ايل دوفرانس وولاية الجزائر".
وقد نظمت المحاضرة تحت عنوان "الابتكار والرقمي: أساس شراكة جديدة متوسطية " بحضور سفير فرنسا بالجزائر برنار ايميي ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال محمد العيد بن عمور والمدير العام لذات المدرسة باتريك ميشالتي.
وأشارت المحاضرة إلى أن الهدف من زيارته إلى الجزائر يكمن في "تجسيد وتعزيز" الشراكة بين منطقة إيل دوفرانس وولاية الجزائر، معتبرة أنه "من غير المعقول" أن لا تتوصل الهيئتان إلى "شراكة استثنائية".
وبعد أن أشارت إلى "أهمية قدرات التعاون الرقمي من خلال شركات ناشئة جزائرية وفرنسية"، أضافت المسؤولة أن "هذه الشراكة من شأنها أن تساهم في إنشاء شبكة من الحاضنات بين كلا القطبين".
وبعد أن أعربت عن أملها في "تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي لكلا المجموعتين"، أكدت بيكريس أن "منطقة ايل دوفرانس استقبلت أكبر عدد من الطلبة الجزائريين سنة 2016"، مضيفة أن العدد قدر بحوالي ربع العدد الإجمالي البالغ 7000 مسجل".
وباشرت ولاية الجزائر ومدينة باريس مسار تعاون في مجال إعادة التأهيل الحضري في إطار تطبيق مخطط الجزائر العاصمة 2030.
ويخص هذا التعاون في مرحلة أولى تكوين الإطارات ورسكلتها بمدرسة المهندسين لمدينة باريس.
وقد وقعت الجزائر العاصمة سنة 2003 على اتفاق صداقة وباشرت منذ ذلك التاريخ العديد من مشاريع التعاون منها إعادة تهيئة حديقة الحامة وإنشاء مدرسة النظافة في الجزائر دشنت سنة 2007.
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الجزائر - إيل دو فرانس.. نحو شراكة في التنمية الاقتصادية والرقمية
الشروق أون لاين/واج
قالت رئيسة المجلس الإقليمي لمدينة إيل دوفرانس، فاليري بيكراس، الأربعاء، إنها تأمل في تحقيق شراكة حول مسألة التنمية الاقتصادية والرقمية بين المنطقة التي تسيرها وولاية الجزائر العاصمة.
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وأكدت المسؤولة خلال محاضرة نشطتها أمام طلبة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في إطار زيارتها إلى الجزائر "نأمل في تحقيق شراكة بين ايل دوفرانس وولاية الجزائر".
وقد نظمت المحاضرة تحت عنوان "الابتكار والرقمي: أساس شراكة جديدة متوسطية " بحضور سفير فرنسا بالجزائر برنار ايميي ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال محمد العيد بن عمور والمدير العام لذات المدرسة باتريك ميشالتي.
وأشارت المحاضرة إلى أن الهدف من زيارته إلى الجزائر يكمن في "تجسيد وتعزيز" الشراكة بين منطقة إيل دوفرانس وولاية الجزائر، معتبرة أنه "من غير المعقول" أن لا تتوصل الهيئتان إلى "شراكة استثنائية".
وبعد أن أشارت إلى "أهمية قدرات التعاون الرقمي من خلال شركات ناشئة جزائرية وفرنسية"، أضافت المسؤولة أن "هذه الشراكة من شأنها أن تساهم في إنشاء شبكة من الحاضنات بين كلا القطبين".
وبعد أن أعربت عن أملها في "تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي لكلا المجموعتين"، أكدت بيكريس أن "منطقة ايل دوفرانس استقبلت أكبر عدد من الطلبة الجزائريين سنة 2016"، مضيفة أن العدد قدر بحوالي ربع العدد الإجمالي البالغ 7000 مسجل".
وباشرت ولاية الجزائر ومدينة باريس مسار تعاون في مجال إعادة التأهيل الحضري في إطار تطبيق مخطط الجزائر العاصمة 2030.
ويخص هذا التعاون في مرحلة أولى تكوين الإطارات ورسكلتها بمدرسة المهندسين لمدينة باريس.
وقد وقعت الجزائر العاصمة سنة 2003 على اتفاق صداقة وباشرت منذ ذلك التاريخ العديد من مشاريع التعاون منها إعادة تهيئة حديقة الحامة وإنشاء مدرسة النظافة في الجزائر دشنت سنة 2007.