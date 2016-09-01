التزمت الأطراف المتحاربة في اليمن بدرجة كبيرة بهدنة مدتها 72 ساعة بدأت قبل منتصف ليل الأربعاء، وشهدت العاصمة صنعاء أول ليلة منذ شهور بدون قصف جوي.
وقال مسؤولون محليون وسكان من مختلف أرجاء البلاد لوكالة رويترز للأنباء، إن الهدنة بدت متماسكة رغم انتهاكات صغيرة في تعز وحجة ومأرب.
وقال بسام العامل في متجر بقالة في صنعاء: "كانت ليلة هادئة. نمنا بدون تفجيرات.. نأمل أن تنتهي هذه الحرب قريباً لأن الناس تعبت. ونحن نريد أن نعيش لا أن نمو".
وأعلنت الأمم المتحدة الهدنة بين الفصائل المتحاربة في وقت سابق هذا الأسبوع. ويمكن تمديد الهدنة إذ ما تم الالتزام بها.
ويقول سكان، إن التحالف الذي تقوده السعودية كان يشن غارات جوية على صنعاء كل يوم منذ السابع من أوت، بعد انهيار محادثات سلام بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وبين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف فيها دولياً من جهة أخرى.
وفشلت محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في تمهيد الطريق لإنهاء الصراع وإن كانت قد حدت بدرجة كبيرة من شدة القتال في الحرب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.
وتأمل وكالات الإغاثة في استغلال الهدنة للوصول إلى أجزاء من البلاد معزولة منذ شهور وفي حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية.
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الهدوء يخيم على صنعاء وانتهاكات محدودة للهدنة
وكالات - الشروق أونلاين
التزمت الأطراف المتحاربة في اليمن بدرجة كبيرة بهدنة مدتها 72 ساعة بدأت قبل منتصف ليل الأربعاء، وشهدت العاصمة صنعاء أول ليلة منذ شهور بدون قصف جوي.
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وقال مسؤولون محليون وسكان من مختلف أرجاء البلاد لوكالة رويترز للأنباء، إن الهدنة بدت متماسكة رغم انتهاكات صغيرة في تعز وحجة ومأرب.
وقال بسام العامل في متجر بقالة في صنعاء: "كانت ليلة هادئة. نمنا بدون تفجيرات.. نأمل أن تنتهي هذه الحرب قريباً لأن الناس تعبت. ونحن نريد أن نعيش لا أن نمو".
وأعلنت الأمم المتحدة الهدنة بين الفصائل المتحاربة في وقت سابق هذا الأسبوع. ويمكن تمديد الهدنة إذ ما تم الالتزام بها.
ويقول سكان، إن التحالف الذي تقوده السعودية كان يشن غارات جوية على صنعاء كل يوم منذ السابع من أوت، بعد انهيار محادثات سلام بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، وبين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف فيها دولياً من جهة أخرى.
وفشلت محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في تمهيد الطريق لإنهاء الصراع وإن كانت قد حدت بدرجة كبيرة من شدة القتال في الحرب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.
وتأمل وكالات الإغاثة في استغلال الهدنة للوصول إلى أجزاء من البلاد معزولة منذ شهور وفي حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية.