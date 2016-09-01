الأواني أعيرت في أحد الأفراح ولم تسترجع وجبات باردة لتلاميذ مدرستين ابتدائيتين في بئر مراد رايس

يتناول تلاميذ مدرستي فضيل سعيد وأوكيل الحاج ببئر مراد رايس، وجبات باردة، بسبب فشل إدارة المطعم في استرجاع أوانيها التي أعارها موظفون إلى أحد الأشخاص لاستخدامها في عرس شهر أوت ولم يعدها إلى حد الآن.

ومع أن القانون المسير للمطاعم المدرسية يشدد على ضرورة تقديم وجبات ساخنة، إلا أن التلاميذ ما زالوا منذ الدخول المدرسي يتلقون كيسا به قطعة خبز وبيضة وقطعتا جبن وحبة فاكهة.

وكان أولياء التلاميذ يعتقدون في البداية أن إيقاف الوجبات الساخنة سببه تخفيض البلدية لميزانية المطاعم المدرسية، لكن اتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بعدم وجود أوان للطبخ ولتقديم الوجبات، بسبب إقدام موظفين بقطاع التربية على إعارتها لاستخدامها في عرس، وهو ما جعلهم يستاؤون جدا، خصوصا وأن العملية طالت (منذ 50 يوما تقريبا)، من دون أن تتحرك مصالح مديرية التربية ولا مصالح البلدية التي تنفي أي مسؤولية عنها فيما يحصل.

ويعاني بالخصوص التلاميذ الذي يقطنون في أماكن بعيدة نسبيا أو الذين يعمل أولياؤهم ولا يستطيعون الالتحاق ببيوتهم في الفترة ما بين الساعة 11:15 والواحدة زوالا، وكذلك التلاميذ من العائلات المحدودة الدخل.