قصفت طائرات تركية مقاتلين أكراداً مدعومين من الولايات المتحدة في شمال سوريا بأكثر من 20 ضربة جوية، مساء الأربعاء، مما يسلط الضوء على الأهداف المتعارضة للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ساحة قتال تزداد تعقيداً.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن الطائرات استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في ثلاث قرى شمال شرقي مدينة حلب كانت القوات قد انتزعتها من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأكد الجيش التركي، أن طائراته الحربية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفاً لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وقتلت ما بين 160 و200 من المسلحين.
لكن المرصد أورد عدداً أقل بكثير للقتلى قائلاً، إن 11 شخصا قتلوا وأصيب عشرات بجروح. وقال مسؤولون من الإدارة الكردية القيادة التي تدير أغلب مناطق شمال شرق سوريا إن عشرات قتلوا.
وساندت الولايات المتحدة القوات الكردية في قتالها لتنظيم "داعش" مما أغضب أنقرة التي ترى وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا.
وتخشى تركيا، أن تحاول وحدات حماية الشعب وصل ثلاث مناطق حكم ذاتي كردية ظهرت إلى الوجود خلال الحرب الدائرة منذ خمس سنوات لإقامة جيب يحكمه الأكراد في شمال سوريا مما يعزز آمال الانفصاليين الأكراد على أراضيها.
وهذه الضربات الجوية هي الأكثر كثافة ضد وحدات حماية الشعب منذ أن شنت تركيا حملتها العسكرية داخل سوريا قبل شهرين. وجاءت بعد ساعات من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا قد تتصرف بشكل منفرد لطرد أعدائها من المنطقة الحدودية.
كما جاءت قبيل زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر لأنقرة، يوم الجمعة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء: "من الآن فصاعداً لن ننتظر حتى تأتي المشكلات وتطرق بابنا لن ننتظر حتى نجد النصل على رقابنا لن ننتظر حتى تأتي الجماعات الإرهابية لمهاجمتنا".
وقال المرصد، إن القرى التي تعرضت للقصف هي حسياء وأم القرى وأم الحوش. وتقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً غربي الباب آخر بلدة كبيرة ما زال يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.
ودخلت تركيا - الداعم الرئيسي للمعارضة المسلحة ضد الرئيس بشار الأسد - الصراع السوري في أوت مستخدمة قوتها المدرعة والجوية لمساعدة فصائل الجيش السوري الحر المعارض لاستعادة أراض يسيطر عليها "داعش" قرب الحدود.
لكن تدخلها يهدف كذلك إلى منع قوات سوريا الديمقراطية من كسب المزيد من الأراضي. وكانت القوات تتقدم شرقاً صوب الباب وهي البلدة التي تسعى قوات معارضة مدعومة من تركيا لانتزاعها من "داعش".
وقال الجيش التركي، إن ضرباته الجوية دمرت تسعة مباني وعربة مدرعة وأربع مركبات أخرى تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
وفي بيان لاحق، قالت القوات المسلحة التركية، إن خمس قذائف أطلقت من عفرين في سوريا وسقطت على أرض فضاء في إقليم هاتاي التركي، الخميس، مما دفعها للرد بإطلاق النار على أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وأضافت أن القذائف التي أطلقت في نحو الساعة 05:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) لم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى ولم تلحق أضراراً وإن الجيش التركي رد بإطلاق نيران مدافع الهاوتزر في إطار قواعد الاشتباك التي يطبقها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1الأمريكيون العرب يهدون ترامب لوحة إعلانية
2أوباما لترامب: توقف عن النحيب والانتخابات لن تُزور
3حماس تدين انتقاد بان كي مون لقرار اليونسكو حول القدس
4تظاهرة لليوم الثاني لأفراد الشرطة في فرنسا
5ميشال عون يقترب من رئاسة لبنان
Français English
الرأي
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
الفيديو
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
طائرات تركية تقصف مسلحين أكراداً في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قصفت طائرات تركية مقاتلين أكراداً مدعومين من الولايات المتحدة في شمال سوريا بأكثر من 20 ضربة جوية، مساء الأربعاء، مما يسلط الضوء على الأهداف المتعارضة للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ساحة قتال تزداد تعقيداً.
تغطيات ذات صلة
العبادي: حملة الموصل تجري أسرع مما كان متوقعاً
إيران تنفي أي دور لها في مهاجمة السفن الأمريكية قبالة اليمن
طائرات تركية تقصف مسلحين أكراداً في سوريا
الهدوء يخيم على صنعاء وانتهاكات محدودة للهدنة
الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن الطائرات استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في ثلاث قرى شمال شرقي مدينة حلب كانت القوات قد انتزعتها من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأكد الجيش التركي، أن طائراته الحربية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفاً لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وقتلت ما بين 160 و200 من المسلحين.
لكن المرصد أورد عدداً أقل بكثير للقتلى قائلاً، إن 11 شخصا قتلوا وأصيب عشرات بجروح. وقال مسؤولون من الإدارة الكردية القيادة التي تدير أغلب مناطق شمال شرق سوريا إن عشرات قتلوا.
وساندت الولايات المتحدة القوات الكردية في قتالها لتنظيم "داعش" مما أغضب أنقرة التي ترى وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا.
وتخشى تركيا، أن تحاول وحدات حماية الشعب وصل ثلاث مناطق حكم ذاتي كردية ظهرت إلى الوجود خلال الحرب الدائرة منذ خمس سنوات لإقامة جيب يحكمه الأكراد في شمال سوريا مما يعزز آمال الانفصاليين الأكراد على أراضيها.
وهذه الضربات الجوية هي الأكثر كثافة ضد وحدات حماية الشعب منذ أن شنت تركيا حملتها العسكرية داخل سوريا قبل شهرين. وجاءت بعد ساعات من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا قد تتصرف بشكل منفرد لطرد أعدائها من المنطقة الحدودية.
كما جاءت قبيل زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر لأنقرة، يوم الجمعة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها، يوم الأربعاء: "من الآن فصاعداً لن ننتظر حتى تأتي المشكلات وتطرق بابنا لن ننتظر حتى نجد النصل على رقابنا لن ننتظر حتى تأتي الجماعات الإرهابية لمهاجمتنا".
وقال المرصد، إن القرى التي تعرضت للقصف هي حسياء وأم القرى وأم الحوش. وتقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً غربي الباب آخر بلدة كبيرة ما زال يسيطر عليها تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.
ودخلت تركيا - الداعم الرئيسي للمعارضة المسلحة ضد الرئيس بشار الأسد - الصراع السوري في أوت مستخدمة قوتها المدرعة والجوية لمساعدة فصائل الجيش السوري الحر المعارض لاستعادة أراض يسيطر عليها "داعش" قرب الحدود.
لكن تدخلها يهدف كذلك إلى منع قوات سوريا الديمقراطية من كسب المزيد من الأراضي. وكانت القوات تتقدم شرقاً صوب الباب وهي البلدة التي تسعى قوات معارضة مدعومة من تركيا لانتزاعها من "داعش".
وقال الجيش التركي، إن ضرباته الجوية دمرت تسعة مباني وعربة مدرعة وأربع مركبات أخرى تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
وفي بيان لاحق، قالت القوات المسلحة التركية، إن خمس قذائف أطلقت من عفرين في سوريا وسقطت على أرض فضاء في إقليم هاتاي التركي، الخميس، مما دفعها للرد بإطلاق النار على أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وأضافت أن القذائف التي أطلقت في نحو الساعة 05:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) لم تتسبب في سقوط قتلى أو جرحى ولم تلحق أضراراً وإن الجيش التركي رد بإطلاق نيران مدافع الهاوتزر في إطار قواعد الاشتباك التي يطبقها.