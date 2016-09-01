إيران تنفي أي دور لها في مهاجمة السفن الأمريكية قبالة اليمن

أ ف ب - الشروق أونلاين

نفت إيران، الخميس، أن تكون لعبت دوراً في الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً أمريكية قابلة سواحل اليمن، ووصفت الاتهامات التي أطلقتها واشنطن بأنها "مخالفة للواقع تنبئ عن حالة تخبط" لدى الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

وقال بهرام قاسمي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين "مخالفة للواقع ومترافقة مع سوء الظن وليست في محلها وتنبئ عن حالة التخبط لديهم".

وأضاف "من الأفضل للعسكريين الأمريكيين الذين لهم دور مباشر وغير مباشر لا ينكر في دعم قوات التحالف (العربي بقيادة السعودية) في جرائمه ضد الشعب اليمني، العمل على منع المزيد من هذه الجرائم وسفك الدماء".

وكان جنرال أمريكي رفيع المستوى صرح، الأربعاء، أن إيران قد تكون اضطلعت بدور في الهجمات الصاروخية للحوثيين على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال الجنرال جوزف فوتل قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي التي تشرف على العمليات في منطقة الشرق الأوسط: "اعتقد أن إيران تلعب دوراً في بعض هذه الأمور، لديهم علاقات مع الحوثيين. لذا، فإنني اشتبه بدور لها في ذلك".