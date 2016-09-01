رئيس الفلبين يعلن من الصين "انفصاله" عن أمريكا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس، في بكين "انفصاله" عن الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لبلاده، مؤكداً بذلك تحولاً كبيراً في اتجاه الصين.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي بعد ساعات على قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ: "أعلن انفصالي عن الولايات المتحدة"، وقد أثار هذا التصريح عاصفة من التصفيق.

وتكرس زيارة الرئيس الفلبيني إلى الصين تحسن العلاقات مع بكين التي كانت تشهد فتوراً في السنوات الماضية بسبب خلاف حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

وقال دوتيرتي أنه يريد "تأجيل (هذا الملف) إلى مرة أخرى" من أجل إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي. وأضاف للتلفزيون الصيني إنه يريد "مساعدة" من الجارة الكبرى في هذا المجال.