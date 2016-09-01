بتعليمات من الوزير الأول استحداث لجنة لدراسة تخفيف ارتفاع فواتير الكهرباء لسكان الجنوب

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، عن استحداث "لجنة مصغرة" لدراسة إمكانية التخفيف من ارتفاع القيمة المالية لفواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة لمواطني الجنوب، لاسيما خلال فصل الصيف.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية بأن "مواطني الجنوب عبروا عن انشغالهم بالنسبة لارتفاع قيمة فواتير الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف".

وأضاف بأنه "تم الاستماع إلى هذا الانشغال في إطار العمل الحكومي، وبتعليمات من الوزير الأول، هناك لجنة مصغرة تدرس هذه القضية وسوف تقدم اقتراحات لاتخاذ إجراءات وقرارات للتخفيف من عناء المواطن حيال هذه المسألة".