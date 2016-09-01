استعرضا الظروف التي تمر بها المنطقة الفريق قايد صالح يستقبل رئيس أركان الجيش الليبي

استقبل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس الأركان العام للجيش الليبي المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبي، اللّواء محمد امحمد مصطفى الأجطل وذلك بطلب منه، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدّفاع الوطني.

ويأتي هذا الاستقبال على هامش مشاركة رئيس الأركان العامة للجيش اللّيبي في الاجتماع الثامن لرؤساء أركان دول مبادرة "5+5 دفاع" التي تتولّى الجزائر رئاستها الدورية.

وقد كانت هذه المقابلة فرصة للطّرفين لاستعراض الظّروف التي تمر بها المنطقة وهذا في سياق الجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها الجزائر إقليميا ودوليا وفي المحفل الأممي بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشّقيق، يضيف البيان.

وحضر اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

في ختام اللّقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي على السجّل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.