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  • الخميس 20 أكتوبر 2016 ميلادي الموافق لـ 19 محرم 1438 هجري

icon-category ألبومات الصور

معركة تحرير الموصل

date 2016/10/20 views 214 comments 0
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icon-photograph تصوير: رويترز

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