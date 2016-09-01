تم بالعاصمة القطرية هذا الخميس الإعلان عن ميلاد "المجموعة الإفريقية لسفراء الدول الإفريقية الـ 25 المعتمدين لدى الدوحة"، وجاء هذا بعد عدة أشهر من اللقاءات والجلسات التحضيرية.
وقد تم انتخاب السفير الجزائري عبد العزيز سبع رئيسا دوريا لهذه المجموعة لمدة سنة.
وسوف يقوم تتمثل مهمة هذه المجموعة في "لأجل تنسيق برامج ثقافية ورياضية واجتماعية بدولة قطر، والتواصل مع السلطات القطرية لأجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومجموعة الدول الإفريقية، بما في ذلك دفع الشراكات وتحفيز الاستثمارات القطرية بدول إفريقيا، تماشيا وأهداف إعلان الاتحاد الإفريقي 2063 "نيباد" لتطوير الخدمة الاجتماعية".
وتعتبر هذه المجموعة أكبر تكتل لسفراء الدول الأجنبية في قطر.
تجدر الإشارة أن ميلاد المجموعة الإفريقية للسفراء الأفارقة في قطر تم في حفل احتضنه مقر السفارة الجزائرية بالدوحة، وحضره 20 سفيرا إفريقيا معتمدا، في حين غاب كل من سفراء الصومال وليبيا وإثيوبيا وإريتيريا بسبب "إلتزامات مهنية" حسب ما علم من مصادر هناك، غير أن سفراء هذه الدول عبروا عن دعمهم للمبادرة.
ومباشرة بعد تزكيته بالإجماع على رأس المجموعة، أعلن السفير الجزائري بالدوحة في كلمة له الخطوط العريضة لبرنامج عمل هذه المجموعة، معبرا عن شكره للثقة التي وضعت في شخصه وللجزائر قائلا "الجزائر كانت ولا تزال دارا لكل الافارقة، ويعرفها العالم بنضالها الذؤوب لبعث حركة التطور في القارة الإفريقية".
وعن المجموعة الإفريقية للسفراء قال سبع إنها ستعمل على "دعم علاقات التعاون بين قطر والدول الافريقية وإبراز إمكانات القارة وخاصة الاقتصادية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا النيباد".
مضيفا "سنتواصل مع السلطات القطرية لتنظيم فعاليات مختلفة على مستوى الوزارات والمؤسسات المختلفة، وواثقون أننا سنجد كل المساعدة منها".
السفراء الأفارقة خلال تدخلاتهم هنأوا السفير الجزائر على تزكيته بالإجماع رئيسا للمجموعة الإفريقية، وأشادوا "بتاريخ الجزائر النضالي الداعم للحركات التحررية في القارة السمراء، ودورها القيادي في منظمة الاتحاد الإفريقي -نيباد-".
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ميلاد مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الدوحة
الجزائر تقود تكتلا إفريقيا جديدا في قطر
الشروق أونلاين: مراسلة خاصة
تم بالعاصمة القطرية هذا الخميس الإعلان عن ميلاد "المجموعة الإفريقية لسفراء الدول الإفريقية الـ 25 المعتمدين لدى الدوحة"، وجاء هذا بعد عدة أشهر من اللقاءات والجلسات التحضيرية.
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وقد تم انتخاب السفير الجزائري عبد العزيز سبع رئيسا دوريا لهذه المجموعة لمدة سنة.
وسوف يقوم تتمثل مهمة هذه المجموعة في "لأجل تنسيق برامج ثقافية ورياضية واجتماعية بدولة قطر، والتواصل مع السلطات القطرية لأجل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومجموعة الدول الإفريقية، بما في ذلك دفع الشراكات وتحفيز الاستثمارات القطرية بدول إفريقيا، تماشيا وأهداف إعلان الاتحاد الإفريقي 2063 "نيباد" لتطوير الخدمة الاجتماعية".
وتعتبر هذه المجموعة أكبر تكتل لسفراء الدول الأجنبية في قطر.
تجدر الإشارة أن ميلاد المجموعة الإفريقية للسفراء الأفارقة في قطر تم في حفل احتضنه مقر السفارة الجزائرية بالدوحة، وحضره 20 سفيرا إفريقيا معتمدا، في حين غاب كل من سفراء الصومال وليبيا وإثيوبيا وإريتيريا بسبب "إلتزامات مهنية" حسب ما علم من مصادر هناك، غير أن سفراء هذه الدول عبروا عن دعمهم للمبادرة.
ومباشرة بعد تزكيته بالإجماع على رأس المجموعة، أعلن السفير الجزائري بالدوحة في كلمة له الخطوط العريضة لبرنامج عمل هذه المجموعة، معبرا عن شكره للثقة التي وضعت في شخصه وللجزائر قائلا "الجزائر كانت ولا تزال دارا لكل الافارقة، ويعرفها العالم بنضالها الذؤوب لبعث حركة التطور في القارة الإفريقية".
وعن المجموعة الإفريقية للسفراء قال سبع إنها ستعمل على "دعم علاقات التعاون بين قطر والدول الافريقية وإبراز إمكانات القارة وخاصة الاقتصادية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا النيباد".
مضيفا "سنتواصل مع السلطات القطرية لتنظيم فعاليات مختلفة على مستوى الوزارات والمؤسسات المختلفة، وواثقون أننا سنجد كل المساعدة منها".
السفراء الأفارقة خلال تدخلاتهم هنأوا السفير الجزائر على تزكيته بالإجماع رئيسا للمجموعة الإفريقية، وأشادوا "بتاريخ الجزائر النضالي الداعم للحركات التحررية في القارة السمراء، ودورها القيادي في منظمة الاتحاد الإفريقي -نيباد-".