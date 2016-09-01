وصفوها بالخيالية والمبالغ فيها غاضبون يقطعون الطريق احتجاجا على فواتير الكهرباء بتندوف

قام عشرات من شباب حي النصر بتندوف، الأربعاء، بحركة احتجاجية، قطعوا من خلالها الطريق بالحجارة والمتاريس وقلبوا حاويات النفايات، معبرين عن استيائهم إزاء غلاء فواتير الكهرباء والتي وصفوها بالخيالية والمبالغ فيها.

وفي تصريح للشروق ، كشف ممثل المحتجين، أن خروجهم إلى الشارع جاء لإيصال رسالة واضحة مفادها أنهم مواطنون بسطاء أثقلت كاهلهم عديد المصاريف، زيادة على المبالغ الخيالية والتي حسب تصريحه تتراوح ما بين ثلاثة ملايين سنتيم إلى سبعة ملايين، الأمر الذي لم يستسغه المحتجون الذين خرجوا إلى الشارع، ملوحين وحاملين فواتيرهم بغية إيصال صوتهم للجهات الوصية، بينما أكد لنا احد المواطنين بأنهم بعد خمس ساعات من الاحتجاج لم تتصل بهم أي جهة أو من المنتخبين، وما أثار غضبهم عدم وجود قناة ليتحاوروا معها، بينما طالب بعضهم بلقاء مباشر مع مدير توزيع الكهرباء والغاز لاستفساره عن هذه الفواتير غير المسبوقة أو التوصل إلى حل يرضي الطرفين، بدفع هذه الفواتير بالتقسيط.

وقد طالب المحتجون السلطات العليا في البلاد التدخل لإنصافهم بإعادة النظر في تسعيرة استهلاك الكهرباء التي تضاعف من معاناتهم في ظل الأزمة. ولدى اتصالنا بالمدير المعني، تعذر علينا لقاءه بحجة متابعته للحركة الاحتجاجية بالرغم من الاتصال به مبكرا لأجل الرد على انشغالات المواطنين.