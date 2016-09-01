ألمانيا تحاكم مراهقة متهمة بطعن شرطي بأوامر من "داعش"

مثلت مراهقة ألمانية من أصل مغربي أمام محكمة في ألمانيا، الخميس، بتهمة طعن شرطي في محطة قطارات في هانوفر بناء على أوامر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ووجهت إلى صفية إس. - وهي مزدوجة الجنسية ومحتجزة بأحد السجون انتظاراً لمحاكمتها - تهمتا الشروع في القتل ومناصرة تنظيم إسلامي متشدد.

وقال الإدعاء، إنها سافرت إلى مدينة إسطنبول التركية في جانفي حيث التقت مع أعضاء بالتنظيم خططوا لمساعداتها على دخول منطقة يسيطر عليها التنظيم في سوريا.

وبينما كانت في إسطنبول تلقت أوامر من أعضاء في التنظيم بتنفيذ "هجوم استشهادي" في ألمانيا.

وقال الإدعاء، إنها طعنت رجل الشرطة وألحقت به إصابات خطيرة في فيفري بعد أن أعادتها أمها إلى ألمانيا. وكان عمرها حينئذ 16 عاماً.

وقال الإدعاء، إن بعد عودتها اتصلت صفية بأعضاء التنظيم عبر الإنترنت وطلبت منهم مساعداتها في وضع خطة للهجوم.

ويعتقد أن المتهمة اتجهت للتشدد في ألمانيا على يد أشخاص يعتقد أنهم ينتمون للتيار السلفي. كما تعتقد السلطات أن 820 ألمانياً غادروا البلاد إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق.

ويحاكم في القضية ذاتها ألماني من أصل سوري عمره 20 سنة. ويعتقد الإدعاء أن محمد كيه. كان على علم باعتزام صفية تنفيذ الهجوم ولم يبلغ الشرطة.