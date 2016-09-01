شهد مطار "عبان رمضان" ببجاية بحر هذا الأسبوع، مناورة سقوط طائرة متوسطة الحجم على متنها 80 راكبا، في إطار التمرين الشامل للمخطط الاستعجالي للمطار.
ويهدف التمرين إلى تنسيق الجهود والإمكانيات المحلية للمطار والخارجية لمواجهة حالات الأزمات حال وقوعها، سواء بالنسبة إلى حوادث الطائرات كسقوط الطائرة، أم أحداث التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني، حيث إنه وفور وقوع الحادث تم تدخل مصلحة الإنقاذ والحريق للمطار لأجل التدخل الأولي.
وبعد تدخل المصلحة تم تفعيل مركز الإدارة والأزمات الاستعجاليين على مستوى المطار، وتم إسناد ودعم الإمكانيات المحلية ودعمها من طرف المصالح الخارجية على غرار الحماية المدنية فرق "الصامو" ومصالح الأمن والمؤسسات الاستشفائية أين تم إحصاء عدد من المتوفين بـ4 حالات إضافة إلى 16 جريحا من بينهم 8 في حالة خطيرة تم إجلاؤهم على جناح السرعة نحو مستشفيات الولاية. العملية كانت ناجحة إلى حد بعيد، لتضافر الجهود وتنسيق الإمكانات المحلية للمطار والخارجية.
وقد شكل البرنامج الوقائي للمطار بالموازاة مع تدخلات الحماية المدنية محور سير عمليات الإنقاذ والتدخل السريع بضبط المخطط الاستعجالي لأي كارثة محتملة. وحسب مصدر من مصالح الحماية المدنية، فقد كان التدخل في الوقت المناسب بالنسبة إلى الشركاء داخل حيز المطار أين تم إخطار جمع المصالح الخارجية التي ساهمت في عملية الإطفاء والإجلاء للجرحى في الوقت المناسب ووصول الإسعافات الخارجة، مشيرا إلى أن العملية تمت في أحسن الظروف من حيث التنظيم والتدخلات ونقل الجرحى والإسعافات الأولية.
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في مناورة افتراضية للوقوف على جاهزية المخطط الاستعجالي
سقوط طائرة على متنها 80 راكبا في مطار بجاية
ع. تڤمونت
شهد مطار "عبان رمضان" ببجاية بحر هذا الأسبوع، مناورة سقوط طائرة متوسطة الحجم على متنها 80 راكبا، في إطار التمرين الشامل للمخطط الاستعجالي للمطار.
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ويهدف التمرين إلى تنسيق الجهود والإمكانيات المحلية للمطار والخارجية لمواجهة حالات الأزمات حال وقوعها، سواء بالنسبة إلى حوادث الطائرات كسقوط الطائرة، أم أحداث التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني، حيث إنه وفور وقوع الحادث تم تدخل مصلحة الإنقاذ والحريق للمطار لأجل التدخل الأولي.
وبعد تدخل المصلحة تم تفعيل مركز الإدارة والأزمات الاستعجاليين على مستوى المطار، وتم إسناد ودعم الإمكانيات المحلية ودعمها من طرف المصالح الخارجية على غرار الحماية المدنية فرق "الصامو" ومصالح الأمن والمؤسسات الاستشفائية أين تم إحصاء عدد من المتوفين بـ4 حالات إضافة إلى 16 جريحا من بينهم 8 في حالة خطيرة تم إجلاؤهم على جناح السرعة نحو مستشفيات الولاية. العملية كانت ناجحة إلى حد بعيد، لتضافر الجهود وتنسيق الإمكانات المحلية للمطار والخارجية.
وقد شكل البرنامج الوقائي للمطار بالموازاة مع تدخلات الحماية المدنية محور سير عمليات الإنقاذ والتدخل السريع بضبط المخطط الاستعجالي لأي كارثة محتملة. وحسب مصدر من مصالح الحماية المدنية، فقد كان التدخل في الوقت المناسب بالنسبة إلى الشركاء داخل حيز المطار أين تم إخطار جمع المصالح الخارجية التي ساهمت في عملية الإطفاء والإجلاء للجرحى في الوقت المناسب ووصول الإسعافات الخارجة، مشيرا إلى أن العملية تمت في أحسن الظروف من حيث التنظيم والتدخلات ونقل الجرحى والإسعافات الأولية.