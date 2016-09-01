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ستحمل اسم الراحل "بوعلام بسايح"
"بوتفليقة" يدشّن أوبرا الجزائر
دشّن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، الخميس، أوبرا الجزائر التي ستحمل اسم الراحل "بوعلام بسايح" الدبلوماسي السابق ووزير الدولة المستشار الخاص والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الذي وافته المنية في 28 جويلية الأخير.
بحضور رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" ورئيس المجلس الشعبي الوطني "محمد العربي ولد خليفة" والوزير الأول "عبد المالك سلال" وأعضاء من الحكومة بالإضافة إلى عدد من الفنانين وعائلة الفقيد، كشف الرئيس بوتفليقة عن اللوحة التدشينية بمدخل البهو الرئيسي لهذه المنشأة الثقافية الواقعة في ضاحية "أولاد فايت" (غرب العاصمة) وسط حضور الرئيسة السابقة لجمهورية اندونيسيا "ميغاواطي سوكارنوبوتري" التي تقوم بزيارة صداقة إلى الجزائر.
وفي ثاني خرجة لـ "بوتفليقة" غداة تدشينه قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر في الثامن سبتمبر الأخير، وستة عشر يوما بعد ترأسه آخر اجتماع لمجلس الوزراء، زار الرئيس مختلف مرافق الأوبرا التي تمتدّ عبر 35 ألف متر مربع، وتضم قاعة عروض وحفلات تتسع لـ 1400 شخص وقاعات للتدريبات، فضلا عن تجهيزات سمعية بصرية وورش فنية وفضاءات الاستقبال.
وواكب "بوتفليقة" حفلا موسيقيا للأوركسترا السمفونية الوطنية بقيادة المايسترو "أمين قويدر".
وتعد أوبرا الجزائر التي وضع حجر أساسها سنة 2012، هبة من حكومة الصين زادت قيمتها عن الثلاثين مليون يورو، وجرى منحها للجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس بوتفليقة لهذا البلد في 2006.
SoloDZ2016/10/20 على 20:111
للتذكير فقط ان هذه الاوبرا التي دشنها الرئيس بوتفليقة كانت هدية من جمهورية الصين الشعبية للجزائر في انتظار تدشين الرئيس مستشفيات مثلاً بكل ما تحمل كلمة مستشفى من معنى تسمح له شخصيا ولاطارات الدولة العلاج فيها بكل سيادة ويعالج فيها المواطن كذلك بكل كرامة !! شكرا للصين على هذه التحفة الفنية الراقية المقدمة للشعب الجزائري وعلى صداقتهم الصادقة مع بلادنا وشكرا لفال دو غراس على انقاذه للرئس كي يتمكن من تدشين ما لا نجحزه نحن !! من جهة اخرى تسمية الصرح الثقافي هذا على الفقيد بوعلام بسايح كان في محله
مموتوا يا أعداء - l'algérie2016/10/20 على 20:42
مت بغيضك
2016/10/20 على 20:232
الصين هذه التي تتصدق علينا ببناء قصور المؤتمرات ودور الابرا لماذا لا تبني لنا مستشفيات ..ملاعب ...الخ نحن في حاجة ماسة لها ؟
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/20 على 20:55
الله يكثر حسادنا اتفهمك المستشفيات يبنوهم الجزائريين وعلى راسهم بوتفليقه وبمال الدوله هل تضن ان الجزائر المخرب تنتضر الهبات و الصدقات من الخليج او من اوربا انها هبه من الصين عرفان لدوله الجزائريه من لم تنسى وقفت الصين اثناء حرب تحرير
الجزائر لؤلؤة المتوسط - l'algérie2016/10/20 على 20:413
توقعوا تعليلقات متتالية حاقدة على الجزائر ،،،،،
ياااو قلنا لم تروو شئا بعد ،،،،الجزائر جوهرة المتوسط
نعم الدول العظمى تقدم الهدايا للجزائر موتوا بغيضكم يا أعداء الجزائر
المفاجئات متتالية *الجمهورية الثانية* ستكون بلاد الفن والثقافة والحظارة والإقتصاد
***الجزائر لؤلؤة المتوسط***
حكاية المستشفيات لا تجدي يا أعداء الجزائر - l'algérie2016/10/20 على 20:484
من ينتقدون المستشفيات الجزائرية
المستشفيات الجزائرية مزودة بآخر تكنولوجيات الطب من سكانار ومخابر ومعدات وكل شئ بمواصفات عالمية
من يقف خلف الفوضى في المستشفيات؟ العامل البشري أليس أنتم من تتهربون من المسؤولية وتعاملون المرضى باحتقار كفاكم نفاق 2016 كل شئ مكشوف أتحدى أي احد أن يقول لي المستشفيات الجزائرية ليس فيها عتاد طبي متطور بل تنقصها أهم شئ الإنسان المثابر على عمله
أنا زرت المستثفى العسكري بقسنطينة إعتقدت أني في إحدى مستشفيالت الولايات المتحدة الأمريكية تحفة بمقاييس عالمية وانضباط كبير
حكاية المستشفيات لا تجدي يا أعداء الجزائر - l'algérie2016/10/20 على 20:525
لماذا بوتفليقة عالج في فرنسا؟.؟.
فرنسا مشهورة بالطب المتطور وأسرار الطب تلك يحتكرونها لأنفسهم مهما كان العتاد المتطور الذي في المستشفيات الجزائرية والخبرة الطبية لم يكونوا مؤهلين ليتعاملوا مع حالة طارئة كحالة الرئيس بوتفليقة
يوجد آلاف الجزائريين يعالجون في الخارج لماذا النفاق؟ فقط لأن الرئيس عالج بفرنسا تتخذونها ذريعة لسب الجزائر كل رؤساء العالم يعالجون في فرنسا وأي مستشار رئاسي كان سيتعامل مع حالة الرئيس بنفس الطريقة نقله لمستشفى متخصص في حالات مماثلة
أصلا الرئيس كان فاقد الوعي حين نقله
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/20 على 20:566
الف مبروك
حكاية المستشفيات لا تجدي يا أعداء الجزائر - l'algérie2016/10/20 على 20:567
الحكومة الجزائرية نفسها تكفلت بكم من مواطن ارسله للعلاج بالخارج؟ لا يعدون ولا يحصون
ألمانيا على سبيل المثال تحتكر اساليب طبية لا يعرفها العالم وكذلك فرنسا
كفاكم نفاق
المؤسسات الطبية الجزائرية مزودة بكل شئ تحملوا مسؤولياتكم أنتم الأطباء
ليس حين زيارة مستشفى نجد الطبيب المسؤول غائب وحارس الباب يلعب دور الطبب
الجزائر تصرف البليارات على قطاع الصحة يوجد أطباء وعمال في سلك الصحة أصبحوا أثرياء بسبب فسادهم دول قليلة في العالم من تصرف على قطاع الصحة ما تصرفه الجزائر