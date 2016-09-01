ستحمل اسم الراحل "بوعلام بسايح" "بوتفليقة" يدشّن أوبرا الجزائر

دشّن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، الخميس، أوبرا الجزائر التي ستحمل اسم الراحل "بوعلام بسايح" الدبلوماسي السابق ووزير الدولة المستشار الخاص والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الذي وافته المنية في 28 جويلية الأخير.

بحضور رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" ورئيس المجلس الشعبي الوطني "محمد العربي ولد خليفة" والوزير الأول "عبد المالك سلال" وأعضاء من الحكومة بالإضافة إلى عدد من الفنانين وعائلة الفقيد، كشف الرئيس بوتفليقة عن اللوحة التدشينية بمدخل البهو الرئيسي لهذه المنشأة الثقافية الواقعة في ضاحية "أولاد فايت" (غرب العاصمة) وسط حضور الرئيسة السابقة لجمهورية اندونيسيا "ميغاواطي سوكارنوبوتري" التي تقوم بزيارة صداقة إلى الجزائر.

وفي ثاني خرجة لـ "بوتفليقة" غداة تدشينه قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر في الثامن سبتمبر الأخير، وستة عشر يوما بعد ترأسه آخر اجتماع لمجلس الوزراء، زار الرئيس مختلف مرافق الأوبرا التي تمتدّ عبر 35 ألف متر مربع، وتضم قاعة عروض وحفلات تتسع لـ 1400 شخص وقاعات للتدريبات، فضلا عن تجهيزات سمعية بصرية وورش فنية وفضاءات الاستقبال.

وواكب "بوتفليقة" حفلا موسيقيا للأوركسترا السمفونية الوطنية بقيادة المايسترو "أمين قويدر".

وتعد أوبرا الجزائر التي وضع حجر أساسها سنة 2012، هبة من حكومة الصين زادت قيمتها عن الثلاثين مليون يورو، وجرى منحها للجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس بوتفليقة لهذا البلد في 2006.