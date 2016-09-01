عاش سكان مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، الأربعاء، على خبر اختفاء الطفل، عبد الغني شرقي، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة، ومجوهرات، لم تحدد قيمتها بعد، تم أخذها من طرف مجهولين من منزل الضحية.
وحسب والد الطفل، علي شرقي، في اتصال له بـ "الشروق"، الذي سرد الحادثة بألم وحسرة وبكاء، فإن الوالد خرج من منزله الواقع بحي العامرية، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال لإيصال زوجته إلى منزل أحد أقاربه، تاركا في البيت الطفل نائما، وأثناء العودة بعد أقل من ساعة، شعر بأمر غير عادي بالمنزل، حيث وجد الباب الخارجي مكسورا، فأسرع إلى غرفة نوم الطفل، فلم يعثر عليه، وأثناء عملية التفتيش، لم يجد ما يملك من مال وذهب، حيث تعالت الأصوات، في كل مكان، أين هرع الجيران والأقارب، بحثا عن الطفل، وما تم أخذه، ليتم الاتصال بالمصالح الأمنية، التي تنقلت إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها في الحادثة الغريبة من نوعها، وقد تمنى والد الطفل، وهو يجهش بالبكاء، أن يظهر ابنه سالما معافى، أما ما تم أخذه من أموال وذهب فلا يهمه. كما تحدث الأب عن ابنه، واصفا إياه بالتلميذ المجتهد والمتفوق في دراسته بالإكمالية الجديدة، البعيد كلية عن مخالطة الأشرار وعن أي شبهة، واتهم أشخاصا من المدينة على معرفة به بتدبير هذه الجريمة.
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سرقوا مجوهرات وأموالا
مجهولون يختطفون طفلا من منزله بتبسة
ب. دريد
عاش سكان مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، الأربعاء، على خبر اختفاء الطفل، عبد الغني شرقي، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة، ومجوهرات، لم تحدد قيمتها بعد، تم أخذها من طرف مجهولين من منزل الضحية.
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وحسب والد الطفل، علي شرقي، في اتصال له بـ "الشروق"، الذي سرد الحادثة بألم وحسرة وبكاء، فإن الوالد خرج من منزله الواقع بحي العامرية، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال لإيصال زوجته إلى منزل أحد أقاربه، تاركا في البيت الطفل نائما، وأثناء العودة بعد أقل من ساعة، شعر بأمر غير عادي بالمنزل، حيث وجد الباب الخارجي مكسورا، فأسرع إلى غرفة نوم الطفل، فلم يعثر عليه، وأثناء عملية التفتيش، لم يجد ما يملك من مال وذهب، حيث تعالت الأصوات، في كل مكان، أين هرع الجيران والأقارب، بحثا عن الطفل، وما تم أخذه، ليتم الاتصال بالمصالح الأمنية، التي تنقلت إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها في الحادثة الغريبة من نوعها، وقد تمنى والد الطفل، وهو يجهش بالبكاء، أن يظهر ابنه سالما معافى، أما ما تم أخذه من أموال وذهب فلا يهمه. كما تحدث الأب عن ابنه، واصفا إياه بالتلميذ المجتهد والمتفوق في دراسته بالإكمالية الجديدة، البعيد كلية عن مخالطة الأشرار وعن أي شبهة، واتهم أشخاصا من المدينة على معرفة به بتدبير هذه الجريمة.