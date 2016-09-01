توقيف مهربين بعين قزام وبرج باجي مختار توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس

أوقف عناصر الدرك الوطني، الأربعاء، بسيدي بلعباس، 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، نقلته وكالة الإنباء الجزائرية، فإنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني يوم 19 أكتوبر الجاري، 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مهربين، فيما تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومواد متفجرة". كما تم أيضا في ذات الإطار ضبط ''شاحنة ومركبة رباعية الدفع ودراجة نارية و10 مولدات كهربائية و07 أجهزة كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط و12,85 طن من المواد الغذائية و800 لتر من الوقود''.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، كمية هامة من الكيف المعالج تقدر بـ 721,5 كيلوغرام. وفي سياق متصل، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة في حين تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من إيليزي بالناحية العسكرية الرابعة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.