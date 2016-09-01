تعرض 41 عاملا، بورشات البناء، بالواجهة العمرانية، لمدينة خنشلة، مقر عاصمة الولاية، الأربعاء، لتسمم غذائي، مباشرة بعد تناولهم البيض، الذي تم اقتناؤه من طرف العمال، من عند أطفال قصر يجوبون طيلة اليوم ورشات الإنجاز، من خلال ممارستهم بيع أهم الضروريات التي يحتاجها العامل كالدخان والتبغ، والأكل الخفيف، والحلويات وغيرها، وقد استدعت 7 حالات من المصابين نقلهم إلى قاعة العلاج، بحي الحسناوي، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية، ليغادروا نحو منازلهم.
مصادر "الشروق" أشارت إلى وجود ضحايا أجانب، من جنسية صينية ومالية، ضمن المصابين، يعملون إلى جانب الجزائريين، في الورشات.
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أجانب من بين الضحايا
تسمم 41 عاملا بورشات البناء بخنشلة
م. ط
تعرض 41 عاملا، بورشات البناء، بالواجهة العمرانية، لمدينة خنشلة، مقر عاصمة الولاية، الأربعاء، لتسمم غذائي، مباشرة بعد تناولهم البيض، الذي تم اقتناؤه من طرف العمال، من عند أطفال قصر يجوبون طيلة اليوم ورشات الإنجاز، من خلال ممارستهم بيع أهم الضروريات التي يحتاجها العامل كالدخان والتبغ، والأكل الخفيف، والحلويات وغيرها، وقد استدعت 7 حالات من المصابين نقلهم إلى قاعة العلاج، بحي الحسناوي، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية، ليغادروا نحو منازلهم.
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مصادر "الشروق" أشارت إلى وجود ضحايا أجانب، من جنسية صينية ومالية، ضمن المصابين، يعملون إلى جانب الجزائريين، في الورشات.