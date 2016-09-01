إذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدّث عن تزوير الانتخابات، وأصبح مرشَّحوها يتَّهمون بعضهم البعض بذلك، فماذا سنقول نحن؟ هل نُعزِّي أنفسنا في الديمقراطية ونُسجِّل من الآن أنها نظامٌ فاسد قبيح رغم كل المساحيق التي وُضعت على وجهه؟ أم سيكون في ذلك مواساة لنا بالقول: حتى الأمريكان يزوِّرون، لِمَ لا نحن؟
مشكلة الحديث عن التزوير هذه المرة وعلى لسان مرشحٍ للرئاسيات الأمريكية "دونالد ترامب" من شأنها أن تَجعلنا نَخاف بحق من المستقبل. في المرات السابقة، لم يصل الأمر بين "آلغور" و"بوش الابن" إلى هذا الحد. علِمنا أن الفائز الحقيقي في الانتخابات هو "آلغور" والفائز عبر التزوير هو "جورج بوش" الابن، وقَبِل العالم النتيجة وبقيت الصورة الغالبة لدى الناس أن أمريكا، مع ذلك، تبقى بلد الحلم الديمقراطي وبلد الشفافية في الانتخابات.
وأشارت بعض التقارير في انتخابات 2012 بين "أوباما" و"رومني"، أن الأول تمكَّن من الفوز أيضا لأن الآلة الإلكترونية الانتخابية الأمريكية أرادت ذلك إلى درجة أن حصل على 100 بالمائة من الأصوات في بعض المكاتب بمقاطعات (بنسليفانيا، فلوريدا، كولورادو)، ولم يُعِر العالم المسألة أيَّ انتباه؛ فقد تكون دعاية مضادة للرأسمالية، وقد تكون الشيوعية مازالت تشتغل ونحن لا ندري.
أما وأن المسألة تعود اليوم، وتتكرر في أول بلد يضع نفسه قائدا للعالم الديمقراطي، فإنَّ الدخان المتصاعد منها سيكشف أن هناك نارا حقيقية في ما يُعرف بالعالم الحر لم تعد وسائل الإعلام بقادرة على إخفائها.
لم يُناقش العالم مسألة أن يَخلف رئيسٌ والده في الانتخابات ـ مثلما حدث مع بوش الأب والابن ـ ولم يعتبر ذلك توريثا، ولم يُناقش العالم أن تَخلف الزوجة زوجها في الانتخابات الرئاسية، بيل وهيلاري كلينتون، ولم يُعتبَر ذلك حُكمَ ملك وملكة، ولم يُناقش العالم أن تبقى الرئاسة الأمريكية تدور ضمن لوبيات قليلة احتكرت المال والإعلام والسلطة، ولكنه اليوم يوضع أمام تَحدٍّ كبير لعله سيدفع به إلى مناقشة ما لم يُناقَش من قبل..
ما الذي يمنع العودة إلى الوراثة أو الخلافة أو التحالف القبلي أو البيعة للأمير أو أيِّ أسلوب آخر نصفه اليوم بالتقليدي وتقول عنه الدعاية الأمريكية إنه إسلاموي ظلامي أو غير مواكب للعصر؟
هل يحقّ لأمريكا بعد اليوم أن تتهم أي بلد باحتكار السلطة أو تزوير الانتخابات؟ هل يحق لها أن تتحدث عن وجود ما يُسمى بالخروج عن القيم الديمقراطية العالمية؟ أم إنها ستعترف للعالم بأنها هي الأخرى تقوم على التوريث والتزوير وحكم الأقلية؟
وعندها سيكون الكثير من حكام العالم سعداء بذلك ويحتفلون ليس بانتهاء التزوير إنما بنهاية الديمقراطية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
2الشيخ عبد المجيد حيرش
3الآبق يخرج من دابق
4الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
5سعداء بالتزوير في أمريكا!
Français English
الرأي
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
الفيديو
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
سعداء بالتزوير في أمريكا!
سليم قلالة
إذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدّث عن تزوير الانتخابات، وأصبح مرشَّحوها يتَّهمون بعضهم البعض بذلك، فماذا سنقول نحن؟ هل نُعزِّي أنفسنا في الديمقراطية ونُسجِّل من الآن أنها نظامٌ فاسد قبيح رغم كل المساحيق التي وُضعت على وجهه؟ أم سيكون في ذلك مواساة لنا بالقول: حتى الأمريكان يزوِّرون، لِمَ لا نحن؟
مقالات سابقة للكاتب
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
وضحكت من غبائنا السينما
أخطاء البشر.. أم تكذيب دورة الشمس والقمر؟
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
أحلام الفقراء.. ووعود الساسة والأغنياء!
مشكلة الحديث عن التزوير هذه المرة وعلى لسان مرشحٍ للرئاسيات الأمريكية "دونالد ترامب" من شأنها أن تَجعلنا نَخاف بحق من المستقبل. في المرات السابقة، لم يصل الأمر بين "آلغور" و"بوش الابن" إلى هذا الحد. علِمنا أن الفائز الحقيقي في الانتخابات هو "آلغور" والفائز عبر التزوير هو "جورج بوش" الابن، وقَبِل العالم النتيجة وبقيت الصورة الغالبة لدى الناس أن أمريكا، مع ذلك، تبقى بلد الحلم الديمقراطي وبلد الشفافية في الانتخابات.
وأشارت بعض التقارير في انتخابات 2012 بين "أوباما" و"رومني"، أن الأول تمكَّن من الفوز أيضا لأن الآلة الإلكترونية الانتخابية الأمريكية أرادت ذلك إلى درجة أن حصل على 100 بالمائة من الأصوات في بعض المكاتب بمقاطعات (بنسليفانيا، فلوريدا، كولورادو)، ولم يُعِر العالم المسألة أيَّ انتباه؛ فقد تكون دعاية مضادة للرأسمالية، وقد تكون الشيوعية مازالت تشتغل ونحن لا ندري.
أما وأن المسألة تعود اليوم، وتتكرر في أول بلد يضع نفسه قائدا للعالم الديمقراطي، فإنَّ الدخان المتصاعد منها سيكشف أن هناك نارا حقيقية في ما يُعرف بالعالم الحر لم تعد وسائل الإعلام بقادرة على إخفائها.
لم يُناقش العالم مسألة أن يَخلف رئيسٌ والده في الانتخابات ـ مثلما حدث مع بوش الأب والابن ـ ولم يعتبر ذلك توريثا، ولم يُناقش العالم أن تَخلف الزوجة زوجها في الانتخابات الرئاسية، بيل وهيلاري كلينتون، ولم يُعتبَر ذلك حُكمَ ملك وملكة، ولم يُناقش العالم أن تبقى الرئاسة الأمريكية تدور ضمن لوبيات قليلة احتكرت المال والإعلام والسلطة، ولكنه اليوم يوضع أمام تَحدٍّ كبير لعله سيدفع به إلى مناقشة ما لم يُناقَش من قبل..
ما الذي يمنع العودة إلى الوراثة أو الخلافة أو التحالف القبلي أو البيعة للأمير أو أيِّ أسلوب آخر نصفه اليوم بالتقليدي وتقول عنه الدعاية الأمريكية إنه إسلاموي ظلامي أو غير مواكب للعصر؟
هل يحقّ لأمريكا بعد اليوم أن تتهم أي بلد باحتكار السلطة أو تزوير الانتخابات؟ هل يحق لها أن تتحدث عن وجود ما يُسمى بالخروج عن القيم الديمقراطية العالمية؟ أم إنها ستعترف للعالم بأنها هي الأخرى تقوم على التوريث والتزوير وحكم الأقلية؟
وعندها سيكون الكثير من حكام العالم سعداء بذلك ويحتفلون ليس بانتهاء التزوير إنما بنهاية الديمقراطية.