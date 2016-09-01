أفادت تقارير، الجمعة، بأن مسلحين اقتحموا المجمع الحكومي في مدينة كركوك في الشمال العراقي.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن مفجرين انتحاريين هاجموا مراكز شرطة ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن القوات الأمنية تمكنت من صدهم.
وأعلن التنظيم الذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات، قائلا إن مسلحيه تمكنوا من اقتحام مبنى المحافظة وسيطروا أيضا على فندق في المدينة.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تشن الحكومة العراقية هجومها لاستعادة مدينة الموصل ثانية كبريات مدن العراق، وأحد أهم معاقل التنظيم في البلاد.
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"داعش" يسيطر على منشآت حكومية في كركوك بالعراق
بي بي سي
أفادت تقارير، الجمعة، بأن مسلحين اقتحموا المجمع الحكومي في مدينة كركوك في الشمال العراقي.
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وقالت وسائل إعلام عراقية إن مفجرين انتحاريين هاجموا مراكز شرطة ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن القوات الأمنية تمكنت من صدهم.
وأعلن التنظيم الذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات، قائلا إن مسلحيه تمكنوا من اقتحام مبنى المحافظة وسيطروا أيضا على فندق في المدينة.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تشن الحكومة العراقية هجومها لاستعادة مدينة الموصل ثانية كبريات مدن العراق، وأحد أهم معاقل التنظيم في البلاد.