أفاد تقرير دولي أعده خبراء من الأمم المتحدة، أن أسلحة مصدرها إسرائيل وأوروبا الشرقية ترسل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان، الذي يعرف أعمال عنف قتل فيها الآلاف بين جنود تابعين للرئيس سلفا كير وآخرين تابعين لزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الحالي رياك مشار. وحسب التقرير فإن هذه الأسلحة تصل عبر بوابة أوغندا بالدرجة الأولى.
كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة أن أسلحة مصدرها إسرائيل وأوروبا الشرقية تصل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصا عبر أوغندا.
وبحسب التقرير فإن الخبراء تلقوا "معلومات جديدة حول نقل أسلحة" يعود آخرها إلى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي وكذلك أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في تأكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.
وارتكز الخبراء بالخصوص على أسلحة استعادتها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنصار مشار.
وعبر أنصار مشار في أوت 2016 إلى الكونغو الديمقراطية بعد طردهم من جوبا إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية.
واهتم الخبراء خصوصا بكمية أسلحة خفيفة من صنع إسرائيلي بيعت في أوغندا العام 2007 قبل نقلها إلى جيش جنوب السودان ثم استولى عليها أنصار مشار.
وأفاد التقرير أن "واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الأسلحة التي تحمل أرقاما متتالية، من قرب يؤدي إلى استخلاص أنها جزء من كمية سلاح أكبر نقلت من أوغندا إلى جنوب السودان".
كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة إيبيزا شرق إسبانيا، واشتبهت السلطات الإسبانية في أنه زود جنوب السودان بأسلحة ثقيلة.
شراء أسلحة من السوق السوداء
وبحسب الشرطة الإسبانية فقد كان يدير مجموعة شركات لديها صلات بألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء أسلحة من السوق السوداء وخصوصا من أوروبا الشرقية.
وبحسب معلومات قدمتها إسبانيا إلى الخبراء الشهر الماضي، فإن هذه الأسلحة تعاقد عليها أنصار مشار عبر وسيط في السنغال و"تم تسليم جزء من الصفقة على الأقل".
وتتعاون الأمم المتحدة مع السلطات الإسبانية لتاكيد مصدر الأسلحة واستخداماتها في جنوب السودان.
كما أورد التقرير أن شحنة من أربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في جويلية 2014 إلى وزارة الدفاع الأوغندية.
وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا (بوساسي لوجستكس) يديرها المواطن البلغاري فاليري كوبيشن.
وأضاف التقرير الدولي "أن هذه الأسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقا إلى جنوب السودان" كما مرت أسلحة أخرى بالطريقة ذاتها إلى هذا البلد لاحقا.
وكان مجلس الأمن الدولي هدد بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان لكن بعض أعضاء المجلس وخصوصا روسيا، تتردد إزاء ذلك أو تعارضه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1شاهد ماذا قال الأسد عن صورة الطفل عمران
2الجزائر تقود تكتلا إفريقيا جديدا في قطر
3رئيس الفلبين يعلن من الصين "انفصاله" عن أمريكا
4إيران تنفي أي دور لها في مهاجمة السفن الأمريكية قبالة اليمن
5ألمانيا تحاكم مراهقة متهمة بطعن شرطي بأوامر من "داعش"
Français English
الرأي
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
الفيديو
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تقرير أممي: إسرائيل وأوروبا الشرقية أرسلا أسلحة إلى جنوب السودان
فرانس24/ أ ف ب
أفاد تقرير دولي أعده خبراء من الأمم المتحدة، أن أسلحة مصدرها إسرائيل وأوروبا الشرقية ترسل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان، الذي يعرف أعمال عنف قتل فيها الآلاف بين جنود تابعين للرئيس سلفا كير وآخرين تابعين لزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الحالي رياك مشار. وحسب التقرير فإن هذه الأسلحة تصل عبر بوابة أوغندا بالدرجة الأولى.
تغطيات ذات صلة
تقرير أممي: إسرائيل وأوروبا الشرقية أرسلا أسلحة إلى جنوب السودان
"داعش" يسيطر على منشآت حكومية في كركوك بالعراق
بان كي مون: 500 قتيل وألفي مصاب خلال شهر في حلب
الجزائر تقود تكتلا إفريقيا جديدا في قطر
شاهد ماذا قال الأسد عن صورة الطفل عمران
كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة أن أسلحة مصدرها إسرائيل وأوروبا الشرقية تصل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصا عبر أوغندا.
وبحسب التقرير فإن الخبراء تلقوا "معلومات جديدة حول نقل أسلحة" يعود آخرها إلى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي وكذلك أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في تأكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.
وارتكز الخبراء بالخصوص على أسلحة استعادتها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنصار مشار.
وعبر أنصار مشار في أوت 2016 إلى الكونغو الديمقراطية بعد طردهم من جوبا إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية.
واهتم الخبراء خصوصا بكمية أسلحة خفيفة من صنع إسرائيلي بيعت في أوغندا العام 2007 قبل نقلها إلى جيش جنوب السودان ثم استولى عليها أنصار مشار.
وأفاد التقرير أن "واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الأسلحة التي تحمل أرقاما متتالية، من قرب يؤدي إلى استخلاص أنها جزء من كمية سلاح أكبر نقلت من أوغندا إلى جنوب السودان".
كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة إيبيزا شرق إسبانيا، واشتبهت السلطات الإسبانية في أنه زود جنوب السودان بأسلحة ثقيلة.
شراء أسلحة من السوق السوداء
وبحسب الشرطة الإسبانية فقد كان يدير مجموعة شركات لديها صلات بألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء أسلحة من السوق السوداء وخصوصا من أوروبا الشرقية.
وبحسب معلومات قدمتها إسبانيا إلى الخبراء الشهر الماضي، فإن هذه الأسلحة تعاقد عليها أنصار مشار عبر وسيط في السنغال و"تم تسليم جزء من الصفقة على الأقل".
وتتعاون الأمم المتحدة مع السلطات الإسبانية لتاكيد مصدر الأسلحة واستخداماتها في جنوب السودان.
كما أورد التقرير أن شحنة من أربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في جويلية 2014 إلى وزارة الدفاع الأوغندية.
وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا (بوساسي لوجستكس) يديرها المواطن البلغاري فاليري كوبيشن.
وأضاف التقرير الدولي "أن هذه الأسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقا إلى جنوب السودان" كما مرت أسلحة أخرى بالطريقة ذاتها إلى هذا البلد لاحقا.
وكان مجلس الأمن الدولي هدد بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان لكن بعض أعضاء المجلس وخصوصا روسيا، تتردد إزاء ذلك أو تعارضه.