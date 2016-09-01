قط يقتحم برنامجاً تلفزيونياً ويجلس أمام المذيع

date 2016/10/21 views 846 comments 1
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icon-writer وكالات

اقتحم قط استوديو تلفزيون محافظة دنيزلي، جنوب غرب تركيا، أثناء بث برنامج الأخبار الإقليمية الصباحي وفقا لما جاء في موقع "العربية.نت".

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وقد تعامل المذيع مع القط بشكل لطيف ولم يطرده أو يقسو عليه رغم أنه اقتحم عليه الاستوديو وأزعجه متسببا في إرباك غير متوقع، حيث جلس القط على الطاولة أمام المذيع أولا ومن ثم تربع على جهاز الحاسب الخاص بالمذيع.


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