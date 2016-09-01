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قط يقتحم برنامجاً تلفزيونياً ويجلس أمام المذيع
اقتحم قط استوديو تلفزيون محافظة دنيزلي، جنوب غرب تركيا، أثناء بث برنامج الأخبار الإقليمية الصباحي وفقا لما جاء في موقع "العربية.نت".
وقد تعامل المذيع مع القط بشكل لطيف ولم يطرده أو يقسو عليه رغم أنه اقتحم عليه الاستوديو وأزعجه متسببا في إرباك غير متوقع، حيث جلس القط على الطاولة أمام المذيع أولا ومن ثم تربع على جهاز الحاسب الخاص بالمذيع.
زاوي 2016/10/21 على 12:311
لا يستطيع طرده لانه القط المدلل للرئيس رجف طيب اردغان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عفوا هذا لو حدث عند الدول العربية لاقسمت بذلك .......................