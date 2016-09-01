أصدر قسم التنظيم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرارا مفاجئا حل بموجبه اللجنة التنفيذية للاتحاد الولائي بالبويرة، مع تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر الولائي، قصد إعادة انتخاب مكتب جديد، وهو القرار الذي يعتقد بأنه جاء على خلفية إضراب النقابات الأخير التي استطاعت تعبئة منخرطيها، دون أن تتمكن مكاتب لوجيتيا من أن تخمد نار سخط العمال والموظفين كعادتها.
القرار الذي نحوز نسخة منه، صدر بتاريخ 19 أكتوبر وهو من نسختين، الأولى بعنوان قرار حل اللجنة التنفيذية لمكتب البويرة، تحت حجة ما أسماه بالفراغ النقابي الموجود في هيئات وهياكل الإتحاد الولائي، لاسيما بعد دراسة الوضعية النظامية له من طرف قسم التنظيم بالمركزية النقابية، وعليه جاء القرار حفاظا -حسبما جاء فيه- على الانسجام واستقرار الهيئات النقابية بولاية البويرة، كما نص القرار في نسخته الثانية على محضر تنصيب لجنة مكونة من 5 أعضاء انبثقت من اجتماع في نفس اليوم، وتحت إشراف الأمين الوطني المكلف بقسم التنظيم بالمركزية النقابية، هذه اللجنة التي منحت لها -حسب المحضر- جميع الصلاحيات الممنوحة للاتحاد الولائي لممارسة نشاطها، المتمثل أساسا في التحضير للمؤتمر الولائي الذي سينبثق عنه انتخاب مكتب جديد.
وجاء هذا القرار المفاجئ من المركزية النقابية ليعبر -حسب البعض- عن عدم رضا الأخيرة عن أداء مكاتبها الولائية في كبح جماح العمال والموظفين، الذين استطاعت النقابات المستقلة تعبئتهم للدخول في الإضراب الأخير حول التقاعد النسبي، حيث يعتقد بأن تقارير قد تم رفعها للمركزية النقابية بالعاصمة، حول تقاعس أعضائها في أداء دور الإطفائي المعتادة عليه، مع كل تحرك نقابي مستقل حول مطلب من مطالب العمال في الميدان.
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يعتقد بأن إضراب النقابات الأخير أثر على القرار
المركزية النقابية تحل مكتب البويرة وتعين لجنة لتحضير المؤتمر
أحسن حراش
أصدر قسم التنظيم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرارا مفاجئا حل بموجبه اللجنة التنفيذية للاتحاد الولائي بالبويرة، مع تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر الولائي، قصد إعادة انتخاب مكتب جديد، وهو القرار الذي يعتقد بأنه جاء على خلفية إضراب النقابات الأخير التي استطاعت تعبئة منخرطيها، دون أن تتمكن مكاتب لوجيتيا من أن تخمد نار سخط العمال والموظفين كعادتها.
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القرار الذي نحوز نسخة منه، صدر بتاريخ 19 أكتوبر وهو من نسختين، الأولى بعنوان قرار حل اللجنة التنفيذية لمكتب البويرة، تحت حجة ما أسماه بالفراغ النقابي الموجود في هيئات وهياكل الإتحاد الولائي، لاسيما بعد دراسة الوضعية النظامية له من طرف قسم التنظيم بالمركزية النقابية، وعليه جاء القرار حفاظا -حسبما جاء فيه- على الانسجام واستقرار الهيئات النقابية بولاية البويرة، كما نص القرار في نسخته الثانية على محضر تنصيب لجنة مكونة من 5 أعضاء انبثقت من اجتماع في نفس اليوم، وتحت إشراف الأمين الوطني المكلف بقسم التنظيم بالمركزية النقابية، هذه اللجنة التي منحت لها -حسب المحضر- جميع الصلاحيات الممنوحة للاتحاد الولائي لممارسة نشاطها، المتمثل أساسا في التحضير للمؤتمر الولائي الذي سينبثق عنه انتخاب مكتب جديد.
وجاء هذا القرار المفاجئ من المركزية النقابية ليعبر -حسب البعض- عن عدم رضا الأخيرة عن أداء مكاتبها الولائية في كبح جماح العمال والموظفين، الذين استطاعت النقابات المستقلة تعبئتهم للدخول في الإضراب الأخير حول التقاعد النسبي، حيث يعتقد بأن تقارير قد تم رفعها للمركزية النقابية بالعاصمة، حول تقاعس أعضائها في أداء دور الإطفائي المعتادة عليه، مع كل تحرك نقابي مستقل حول مطلب من مطالب العمال في الميدان.