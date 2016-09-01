جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، دعوته السلطات العمومية المعنية وأسرة الصحافة المكتوبة إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط خاصة بها.
قال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له عشية الإحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة، "أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة "فضاء لإضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة ولمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها لا في مجالات حرية الرأي وتنوع الأفكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد وبأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات والاتجاهات".
وذكر رئيس الدولة أن الجزائر اعتمدت تشريعا "يحق لنا أن نفتخر به إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الاعتراف بحرية الإعلام وترسيخها"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير أكد بصريح نصه تكريس حرية الصحافة بكل أشكالها دون أي قيد إلا ما تعلق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم وكذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة.
كما لفت إلى أن المكاسب التي جاء بها أو أكدها التعديل الدستوري الأخير "جاءت مواكبة لخطوات ملموسة إيجابية قطعناها في تجسيد قانون الإعلام ميدانيا وعلى رأسها تلك التي جاءت بتأسيس سلطة الضبط السمعي البصري".
وعبّر رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم هذه الهيئة في ترقية هذا المجال من الإعلام الوطني وأن تساعده على الوصول إلى المزيد من الاحترافية ومن خدمة المجتمع"أوفى خدمة وأحسنها".
وكان وزير الاتصال، حميد قرين، قد صرح قبل أيام، بأن "الذهاب إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أمر لم يعد ممكنا، وتمّ البتّ فيه بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012"، مضيفا بأن "جلّ الدول لا تعتمد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وأن ما نصّ عليه دستور الجزائر الجديد لا يقتضي الذهاب إلى سلطة لضبط الصحافة المكتوبة"، مشيرا لنماذج مجالس للصحافة بدول متطورة منها كندا التي قال أنه يمكن الاحتذاء بتجربتها في تنظيم المهنة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الإعلام الإلكتروني أصبح يشكل تحديا جوهريا للإعلام الوطني وللجزائر برمتها من خلال "زرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا".
وفي رسالة له بمناسبة عشية إحياء اليوم الوطني للصحافة قال الرئيس بوتفليقة "أود كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة لموضوع يشكل تحديا جوهريا لأسرة الإعلام وللجزائر كلها وهو موضوع الإعلام الالكتروني الذي يهيمن اليوم على المعمورة كلها".
وأضاف قائلا "إنه تحد للإعلام الوطني وللصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها "من حيث أنه يأتي، في أغلب الأحيان، من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير تلميحا إما للشتم والتجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا بدون تورع".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الالكترونية "باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها في دول أخرى"، معربا عن أمله في أن يتمكن، إعلاميون ومسؤولون في الدولة ومجتمع مدني، "من إعمال التفكير معا حول هذا الموضوع بالنسبة لبلادنا".
وكان وزير الإتصال، حميد قرين، قد كشف خلال ندوة صحفية بمقر إذاعة الجزائر من الجلفة، سبتمبر الماضي، عن التحضير لقوانين جديدة من شأنها ضبط الجانب القانوني للصحف الإلكترونية.
على الصحفيين أن "ينقلوا الحقائق دون سواها"
ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإعلام الوطني إلى أن "ينقلوا الحقائق دون سواها" وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي.
وجدد الرئيس بوتفليقة تمسكه بالحرية عامة وتخصيصا بحرية الإعلام بالذات، مهيبا بالصحفيين أن "ينقلوا الحقائق دون سواها".
كما دعاهم أيضا إلى أن يجعلوا "نصب أعينهم الجزائر كوطن ودولة وشعب الجزائر ومصالحها وليس السلطة وليس أي تيار سياسي كان".
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر"تواجه اليوم تحديات شتى سواء أتعلق الأمر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر أم تعلق بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا".
وتابع قائلا: "أمام هذه التحديات كلها يشكل الإعلام الوطني طرفا أساسا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم".
وخلص الرئيس بوتفليقة مخاطبا رجال و نساء الإعلام "فمن هذا المنطلق وهذا الاتجاه وهذه الضوابط والحدود ستجدونني على الدوام إلى جانبكم مؤازرا لكم ومدافعا عن حقوقكم وداعيا ساعيا إلى ترقية مهنتكم وتيسير ازدهارها".
الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرأة الجزائرية
وأشاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بدور المرأة الجزائرية في صناعة تاريخ الجزائر وحاضرها ومستقبلها.
وقال الرئيس بوتفليقة: "لقد وافقت بكل اعتزاز على أن يكون موضوع جائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة - المرأة عامل أساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية- فكيف لا وأسرة الإعلام الوطني تتكون في معظمها من صحافيات وكيف لا، كذلك، والمرأة الجزائرية صنعت تاريخ الجزائر وتصنع الآن حاضرها ومستقبلها ".
واغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة ليسدي التحية"لمجاهداتنا الشهيدات منهن واللائي قضين نحبهن واللائي ما زلن يتنظرن اللواتي ساهمن بكل اقتدار وفعالية في ثورة نوفمبر المظفرة ثورة المجاهدين والمجاهدات الذين نعتهم المستعمر بالإرهابيين آنذاك المجاهدات التي تجرأت بعض الأصوات الحاقدة ووصفتهن بالإرهابيات معاذ الله".
وأكد رئيس الدولة أنه في الجزائر المستقلة للمرأة "وجود ودور وفعالية في جميع المجالات ولها ما لها من الصمود كلما ألمت بالجزائر محن أو صعاب"، مبرزا أن ذلك ما جعل الدولة تفسح أكثر فأكثر مجال السياسة للمرأة الجزائرية من خلال التشريع والدستور الذي أناط بالدولة، من خلال مراجعته الأخيرة، "مهمة السهر على ترقية المناصفة بين المواطنين والمواطنات في مجال العمل".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1اللغة العربية إجبارية في الوزارات والمؤسسات الرسمية قريبا
2"بوتفليقة" يدشّن أوبرا الجزائر
3فرعون: الدولة تقرر خوصصة الهاتف الثابت
4"سلبيات" التكنولوجيا ضاعفت الإجرام
5الجزائر صدقت على اتفاق باريس حول المناخ
Français English
الرأي
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
الفيديو
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
دعا للتعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
بوتفليقة: الصحافة الإلكترونية تحد جوهري للجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، دعوته السلطات العمومية المعنية وأسرة الصحافة المكتوبة إلى التعجيل بتأسيس سلطة ضبط خاصة بها.
تغطيات ذات صلة
بوتفليقة: الصحافة الإلكترونية تحد جوهري للجزائر
الرئيس بوتفليقة: الإعلام الإلكتروني خطر على الجزائر!
تدمير مخابئ للإرهابيين وتضييق الخناق على المهربين
الجزائر صدقت على اتفاق باريس حول المناخ
مساعدات إنسانية مرتقبة من الهلال الأحمر الجزائري للعائلات المعوزة
قال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له عشية الإحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة، "أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأناشد أسرة الصحافة المكتوبة والسلطات العمومية المعنية أن تعملا معا بغية التعجيل بتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الهيئة "فضاء لإضفاء المزيد من التفاهم بين السلطة والصحافة المكتوبة من جهة ولمساعدة الصحافة الجزائرية على الارتقاء بأدائها لا في مجالات حرية الرأي وتنوع الأفكار والقناعات فحسب، بل وحتى في ترسيخ الإيمان بأننا شعب واحد موحد وبأن بلدنا بلد واحد لا بديل لنا عنه كانت ما كانت القناعات والاتجاهات".
وذكر رئيس الدولة أن الجزائر اعتمدت تشريعا "يحق لنا أن نفتخر به إذ بوأ بلادنا في المكانة الرفيعة من حيث الاعتراف بحرية الإعلام وترسيخها"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير أكد بصريح نصه تكريس حرية الصحافة بكل أشكالها دون أي قيد إلا ما تعلق بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم وكذا حق المواطنين في الحصول على المعلومات عبر الصحافة.
كما لفت إلى أن المكاسب التي جاء بها أو أكدها التعديل الدستوري الأخير "جاءت مواكبة لخطوات ملموسة إيجابية قطعناها في تجسيد قانون الإعلام ميدانيا وعلى رأسها تلك التي جاءت بتأسيس سلطة الضبط السمعي البصري".
وعبّر رئيس الجمهورية عن أمله في أن تساهم هذه الهيئة في ترقية هذا المجال من الإعلام الوطني وأن تساعده على الوصول إلى المزيد من الاحترافية ومن خدمة المجتمع"أوفى خدمة وأحسنها".
وكان وزير الاتصال، حميد قرين، قد صرح قبل أيام، بأن "الذهاب إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أمر لم يعد ممكنا، وتمّ البتّ فيه بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012"، مضيفا بأن "جلّ الدول لا تعتمد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وأن ما نصّ عليه دستور الجزائر الجديد لا يقتضي الذهاب إلى سلطة لضبط الصحافة المكتوبة"، مشيرا لنماذج مجالس للصحافة بدول متطورة منها كندا التي قال أنه يمكن الاحتذاء بتجربتها في تنظيم المهنة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الإعلام الإلكتروني أصبح يشكل تحديا جوهريا للإعلام الوطني وللجزائر برمتها من خلال "زرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا".
وفي رسالة له بمناسبة عشية إحياء اليوم الوطني للصحافة قال الرئيس بوتفليقة "أود كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأتطرق لأول مرة لموضوع يشكل تحديا جوهريا لأسرة الإعلام وللجزائر كلها وهو موضوع الإعلام الالكتروني الذي يهيمن اليوم على المعمورة كلها".
وأضاف قائلا "إنه تحد للإعلام الوطني وللصحافة المكتوبة منه بالدرجة الأولى كونه يقلص من سوقها على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها "من حيث أنه يأتي، في أغلب الأحيان، من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير تلميحا إما للشتم والتجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا بدون تورع".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الصحافة الالكترونية "باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها في دول أخرى"، معربا عن أمله في أن يتمكن، إعلاميون ومسؤولون في الدولة ومجتمع مدني، "من إعمال التفكير معا حول هذا الموضوع بالنسبة لبلادنا".
وكان وزير الإتصال، حميد قرين، قد كشف خلال ندوة صحفية بمقر إذاعة الجزائر من الجلفة، سبتمبر الماضي، عن التحضير لقوانين جديدة من شأنها ضبط الجانب القانوني للصحف الإلكترونية.
على الصحفيين أن "ينقلوا الحقائق دون سواها"
ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإعلام الوطني إلى أن "ينقلوا الحقائق دون سواها" وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي.
وجدد الرئيس بوتفليقة تمسكه بالحرية عامة وتخصيصا بحرية الإعلام بالذات، مهيبا بالصحفيين أن "ينقلوا الحقائق دون سواها".
كما دعاهم أيضا إلى أن يجعلوا "نصب أعينهم الجزائر كوطن ودولة وشعب الجزائر ومصالحها وليس السلطة وليس أي تيار سياسي كان".
وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر"تواجه اليوم تحديات شتى سواء أتعلق الأمر بالحفاظ على أمنها واستقرارها في محيط متوتر أم تعلق بمواصلة مسارها المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا".
وتابع قائلا: "أمام هذه التحديات كلها يشكل الإعلام الوطني طرفا أساسا في صنع الرأي العام وفي تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم".
وخلص الرئيس بوتفليقة مخاطبا رجال و نساء الإعلام "فمن هذا المنطلق وهذا الاتجاه وهذه الضوابط والحدود ستجدونني على الدوام إلى جانبكم مؤازرا لكم ومدافعا عن حقوقكم وداعيا ساعيا إلى ترقية مهنتكم وتيسير ازدهارها".
الرئيس بوتفليقة يشيد بدور المرأة الجزائرية
وأشاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بدور المرأة الجزائرية في صناعة تاريخ الجزائر وحاضرها ومستقبلها.
وقال الرئيس بوتفليقة: "لقد وافقت بكل اعتزاز على أن يكون موضوع جائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة - المرأة عامل أساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية- فكيف لا وأسرة الإعلام الوطني تتكون في معظمها من صحافيات وكيف لا، كذلك، والمرأة الجزائرية صنعت تاريخ الجزائر وتصنع الآن حاضرها ومستقبلها ".
واغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة ليسدي التحية"لمجاهداتنا الشهيدات منهن واللائي قضين نحبهن واللائي ما زلن يتنظرن اللواتي ساهمن بكل اقتدار وفعالية في ثورة نوفمبر المظفرة ثورة المجاهدين والمجاهدات الذين نعتهم المستعمر بالإرهابيين آنذاك المجاهدات التي تجرأت بعض الأصوات الحاقدة ووصفتهن بالإرهابيات معاذ الله".
وأكد رئيس الدولة أنه في الجزائر المستقلة للمرأة "وجود ودور وفعالية في جميع المجالات ولها ما لها من الصمود كلما ألمت بالجزائر محن أو صعاب"، مبرزا أن ذلك ما جعل الدولة تفسح أكثر فأكثر مجال السياسة للمرأة الجزائرية من خلال التشريع والدستور الذي أناط بالدولة، من خلال مراجعته الأخيرة، "مهمة السهر على ترقية المناصفة بين المواطنين والمواطنات في مجال العمل".